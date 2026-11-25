Керівник Офісу президента України Кирило Буданов відповідає на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець. Фото: Новини.LIVE

До Різдва може відбутися робоча зустріч щодо миру за участю України, США, європейських країн та Росії. На це сподівається керівник Офісу президента Кирило Буданов. Він також оцінив можливість участі європейців у переговорах і висловився про склад майбутніх делегацій.

Про це Буданов сказав, відповідаючи на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець під час заходу "Діалог заради єдності" у середу, 25 листопада.

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Коли може відбутися чотиристороння зустріч щодо миру

Остаповець поцікавилася, чи може до Різдва відбутися робоча зустріч у чотиристоронньому форматі за участю України, Росії, європейських країн та США. У відповідь Буданов зазначив, що сподівається на проведення таких переговорів до цього часу.

Окремо журналістка запитала, чи допустить Путін європейських представників безпосередньо до столу переговорів. Буданов зауважив, що наразі це невідомо, однак вважає можливим залучення європейців до перемовин у певному форматі.

"Час покаже. Я думаю, що в певному форматі це реалістично", — відповів керівник Офісу президента.

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Також журналістка поцікавилася, чи можуть спочатку в переговорах брати участь радники. Буданов не став уточнювати, хто саме увійде до складу делегацій, і наголосив, що важливішим є порядок денний майбутньої зустрічі.

"Побачимо. Тут питання не в тому, хто, а питання, по яких питаннях", — зазначив він.

Буданов про нібито суперечки в українській делегації

Керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував інформацію про нібито суперечки всередині української делегації. У відповідь на запитання він іронічно відкинув такі повідомлення, процитувавши відомий вислів.

"Я відповім вам словами класики, не читайте радянських газет на ніч", — сказав Буданов.

Новини.LIVE інформували, що Кирило Буданов повідомив, що Україна та європейські партнери 25 листопада проведуть чергові консультації щодо переговорного процесу. Зустріч відбудеться у телефонному режимі. За словами очільника Офісу президента, консультації є частиною планової роботи, а їхні результати стануть зрозумілими згодом.

Також ми повідомляли, що спецпредставники президента США Джаред Кушнер і Стів Віткофф прагнуть укласти мирну угоду між Україною та Росією до січня. Про це заявив Володимир Зеленський, коментуючи позицію американської сторони. Водночас президент наголосив, що Україна не погодиться на мир, ціною якого стануть поступки лише з її боку.