Буданов: Украина и Европа проведут консультации по поводу переговоров
Ua ru
25 ноября 2026 16:26
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Глава Офиса Президента Кирилл Буданов сообщил, что Украина и европейские партнеры сегодня проведут очередные консультации по переговорному процессу. Встреча состоится в телефонном режиме, а её результаты станут известны позже.
Об этом он заявил во время мероприятия "Диалог ради единства", отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.
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