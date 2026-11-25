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Глава Офиса Президента Кирилл Буданов сообщил, что Украина и европейские партнеры сегодня проведут очередные консультации по переговорному процессу. Встреча состоится в телефонном режиме, а её результаты станут известны позже.

Об этом он заявил во время мероприятия "Диалог ради единства", отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

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