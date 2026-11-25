Буданов: Україна та Європа проведуть консультації щодо переговорів
Очільник Офісу Президента Кирило Буданов повідомив, що Україна та європейські партнери сьогодні проведуть чергові консультації щодо переговорного процесу. Зустріч відбудеться у телефонному режимі, а її результати стануть зрозумілими згодом.
Про це він заявив під час заходу "Діалог заради єдності", відповідаючи на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.
Україна консультується з Європою
Очільник ОП Кирило Буданов повідомив, що переговорний процес просувається поступово та відповідно запланованого графіка. За словами посадовця, сьогодні, у середу, 25 листопада, запланована серія консультацій між Україною та Європою. Перемовини між партнерами відбудуться в телефонному режимі.
"Сьогодні мають бути в телефонному режимі чергові консультації між нами, європейськими партнерами", — зазначив Буданов.
Водночас він наголосив, що наразі рано говорити про конкретні результати цієї роботи. До чого зрештою приведуть консультації, стане відомо з часом.
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