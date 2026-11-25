Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною повідомив у середу, 25 листопада, що держава очікує від США пропозицій щодо дати нової зустрічі у межах мирного процесу. Наступні переговори мають відбутися у чотиристоронньому форматі за участю України, США та європейських партнерів.

Про це пише Офіс Президента, передає Новини.LIVE.

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Зеленський зустрівся з МЗС Естонії

Президент України зустрівся з главою МЗС Естонії Маргусом Цахкною, який уже вчетверте цього року відвідав Україну. Глава держави подякував Естонії за всебічну підтримку та поінформував про російські удари по українській енергетиці.

Президент України Володимир Зеленський та глава МЗС Естонії Маргус Цахкна. Фото: president.gov.ua

"Глава держави зазначив, що пріоритетами України зараз і впродовж зими є підтримка енергетики, захист інфраструктури, посилення ППО та будівництво укриттів, зокрема у школах і дитячих садках. Обговорили можливості Естонії для забезпечення цих потреб, а також підготовку до Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Естонії на початку наступного року", — йдеться в джерелі.

Україна очікує на новий раунд переговорів

Глава держави повідомив, що українська сторона доклала значних зусиль, щоб повноцінно залучити представників країн Європи до переговорів. За словами президента, наразі України очікує від американських партнерів визначення дати нової зустрічі, вона має відбутись у чотиристоронньому форматі.

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"Україна зробила дуже багато, щоб повноцінно включити Європу у мирний трек з Америкою, і зараз чекаємо від американської сторони на дату нової зустрічі, яка має бути вже чотиристоронньою", — заявив Зеленський.

Ми писали, що глава Офісу Президента Кирило Буданов повідомив, що чотиристороння зустріч країн щодо миру в Україні може відбутися до Різдва. За словами Буданова, він вважає реалістичним залучення європейських представників до столу переговорів.

Новини.LIVE інформували, що також Кирило Буданов повідомив, що у середу, 25 листопада Україна та Європа проведуть телефонну розмову щодо наближення миру. Результати переговорів будуть відомі згодом.