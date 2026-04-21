Зеленський: Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу Дружба

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу "Дружба". Як відомо, вона була пошкоджена російськими обстрілами. Глава держави зазначив, що нафтопровід може відновити роботу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського у вівторок, 21 квітня.

Зеленський про відновлення роботи нафтопроводу "Дружба"

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна завершила відновлювальні роботи на пошкодженій ділянці нафтопроводу "Дружба" та підготувала її до можливого відновлення роботи після російського удару.

"Як і було визначено в комунікації із Євросоюзом, Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу "Дружба", що була пошкоджена російським ударом. Нафтопровід може відновити функціонування. Хоча ніхто зараз не здатен гарантувати, що російські удари по інфраструктурі нафтопроводу не повторяться, наші фахівці забезпечили базові умови для поновлення роботи системи трубопроводу та обладнання", — поінформував лідер.

Водночас він закликав продовжувати санкційний тиск на Росію за цю війну та роботу з подальшої диверсифікації постачання енергоносіїв у Європу.

Читайте також:

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE повідомляли, що у Словаччині з початку березня зафіксовано помітне зростання цін на пальне — в середньому на 20–25 євроцентів за літр. Наразі бензин марки 95 там коштує від 1,65 євро за літр, а дизельне пальне — від 1,74 євро.

Попри це, вартість дизеля у Словаччині фактично зрівнялася з українською, навіть попри припинення постачання через нафтопровід "Дружба". Це свідчить про вирівнювання цін на ринку пального в регіоні, попри різні логістичні умови постачання.

Новини.LIVE інформували, що в Угорщині зберігаються одні з найнижчих цін на пальне в ЄС, однак вони доступні не всім водіям. Водночас дизельне пальне в країні навіть дешевше, ніж в Україні. Ціни на пальне в Угорщині є фіксованими по всій країні з 10 березня 2026 року. На вартість не вплинули ані перебої з постачанням нафти через нафтопровід "Дружба", ані загальна геополітична ситуація.

Новини.LIVE також писали, що у Хорватії вже понад місяць не змінюються ціни на основні види пального через державне регулювання. Вартість бензину А-95 та дизеля є однаковою по всій країні незалежно від мережі АЗС. Незначні відхилення можливі лише на преміальних видах пального та автогазі.