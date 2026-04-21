Ціни на пальне в ЄС: в Угорщині найдешевший бензин

Ціни на АЗС в Угорщині.

В Угорщині діють одні з найнижчих цін на пальне в Європейському Союзі, однак вони доступні не всім категоріям водіїв. Бензин коштує 595 форинтів (1,56 євро), дизель — 615 форинтів (1,60 євро). При цьому дизпаливо в країні навіть дешевше, ніж в Україні.

Вартість пального в Угорщині 21 квітня 2026 року.

Ціни на пальне в Угорщині

Ціни на пальне в Угорщині є однаковими по всій країні та встановлені на фіксованому рівні з 10 березня 2026 року. Вони залишаються серед найнижчих у ЄС і не зазнали змін попри зовнішні фактори.

Зокрема, на вартість пального не вплинули ані перебої з постачанням нафти нафтопроводом "Дружба", ані геополітична ситуація та війна на Близькому Сході, починаючи з 10 березня.

Водночас існують суттєві обмеження щодо доступу до таких цін. За вартістю 595 (1,56 євро) та (1,60 євро) 615 форинтів пальне відпускається лише для автомобілів з угорськими номерними знаками. Для транспорту з іноземною реєстрацією ціна є вищою — на 100 форинтів (приблизно 0,25 євро) за літр.

Також діють обмеження щодо заправки пального у каністри. Попри це, навіть після парламентських виборів в Угорщині цінова політика на паливо залишилася без змін.

Новини.LIVE інформували, що у Хорватії вже понад місяць діє державне регулювання цін на основні види пального, завдяки чому їхня вартість залишається стабільною. Ціни на стандартний бензин і дизель є однаковими на всіх автозаправних станціях незалежно від мережі. Таким чином, по всій країні зберігається єдиний фіксований рівень вартості пального.

Новини.LIVE також писали, що на автозаправних станціях у країнах Європи зафіксовано зниження цін на бензин і дизельне пальне. Зокрема, в Австрії середня вартість пального наразі становить близько 1,9 євро за літр, що еквівалентно приблизно 95 гривням. Водночас на різних АЗС країни ціни відрізняються залежно від виду пального та можуть коливатися від приблизно 1,64 до 2,06 євро за літр.