Головна Новини дня У Хорватії вже понад місяць не змінюються ціни на пальне

У Хорватії вже понад місяць не змінюються ціни на пальне

Дата публікації: 21 квітня 2026 10:16
Заправка автомобіля. Фото: Pexels

У Хорватії вже понад місяць діє державне регулювання цін на базові види пального. Незалежно від мережі АЗС, вартість стандартного бензину та дизеля залишається однаковою по всій країні.

Про це ексклюзивно розповіла головна редакторка сайту Новини.LIVE Олена Халік. 

Скільки коштує паливо в Хорватії 

Згідно з політикою державного регулювання, вартість основних видів палива є фіксованою на всій території країни. Ця ситуація залишається незмінною вже понад місяць.

Ціни на пальне в Хорватії
Ціни на пальне. Фото: Новини.LIVE

Як свідчать дані з інформаційних табло різних мереж АЗС (зокрема, INA та Petrol), ціни на стандартний бензин А-95 та звичайне дизельне пальне є абсолютно ідентичними. Незначна різниця в ціні в межах кількох євроцентів можуть зустрічатися лише на преміальні види пального та автогаз.

Скільки коштує пальнне за кордоном
Стела з цінами на АЗС в Хорватії. Фото: Новини.LIVE

Актуальні ціни на пальне у Хорватії

Новини.LIVE наводять вартість у євро та орієнтовний еквівалент у гривнях (за середнім розрахунковим курсом ~51,99 грн за 1 євро):

  • Бензин А-95 (стандарт): 1,66 євро / літр (~86,30 грн)
  • Дизельне пальне (стандарт): 1,85 євро / літр (~96,18 грн)
  • Автогаз (LPG): 1,05 – 1,10 євро / літр (~54,59 – 57,19 грн)
  • Преміальний бензин (А-95+): 1,79 євро / літр (~93,06 грн)
  • Преміальний бензин (А-100): 2,10 – 2,11 євро / літр (~109,18 – 109,70 грн)
  • Преміальне дизельне пальне: 2,09 євро / літр (~108,66 грн)

Як повідомляв раніше Новини.LIVE, Європа стикнулася з серйозною загрозою зупинки авіасполучення через гострий дефіцит авіапального. Уже станом на зараз деякі країни мають запаси палива лише на 8-10 днів

Разом з тим, як повідомляв Володимир Зеленський, Україні не загрожує дефіцит пального. Він зауважив, що країна має альтернативні варіанти постачання

ціни на паливо Хорватія АЗС
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
