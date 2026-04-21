У Хорватії вже понад місяць не змінюються ціни на пальне

У Хорватії вже понад місяць діє державне регулювання цін на базові види пального. Незалежно від мережі АЗС, вартість стандартного бензину та дизеля залишається однаковою по всій країні.

Про це ексклюзивно розповіла головна редакторка сайту Новини.LIVE Олена Халік.

Скільки коштує паливо в Хорватії

Згідно з політикою державного регулювання, вартість основних видів палива є фіксованою на всій території країни. Ця ситуація залишається незмінною вже понад місяць.

Як свідчать дані з інформаційних табло різних мереж АЗС (зокрема, INA та Petrol), ціни на стандартний бензин А-95 та звичайне дизельне пальне є абсолютно ідентичними. Незначна різниця в ціні в межах кількох євроцентів можуть зустрічатися лише на преміальні види пального та автогаз.

Актуальні ціни на пальне у Хорватії

Новини.LIVE наводять вартість у євро та орієнтовний еквівалент у гривнях (за середнім розрахунковим курсом ~51,99 грн за 1 євро):

Бензин А-95 (стандарт): 1,66 євро / літр (~86,30 грн)

(~86,30 грн) Дизельне пальне (стандарт): 1,85 євро / літр (~96,18 грн)

(~96,18 грн) Автогаз (LPG): 1,05 – 1,10 євро / літр (~54,59 – 57,19 грн)

(~54,59 – 57,19 грн) Преміальний бензин (А-95+): 1,79 євро / літр (~93,06 грн)

(~93,06 грн) Преміальний бензин (А-100): 2,10 – 2,11 євро / літр (~109,18 – 109,70 грн)

(~109,18 – 109,70 грн) Преміальне дизельне пальне: 2,09 євро / літр (~108,66 грн)

Як повідомляв раніше Новини.LIVE, Європа стикнулася з серйозною загрозою зупинки авіасполучення через гострий дефіцит авіапального. Уже станом на зараз деякі країни мають запаси палива лише на 8-10 днів.

Разом з тим, як повідомляв Володимир Зеленський, Україні не загрожує дефіцит пального. Він зауважив, що країна має альтернативні варіанти постачання.