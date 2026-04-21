В Хорватии уже более месяца не меняются цены на топливо
В Хорватии уже более месяца действует государственное регулирование цен на базовые виды топлива. Независимо от сети АЗС, стоимость стандартного бензина и дизеля остается одинаковой по всей стране.
Об этом эксклюзивно рассказала главный редактор сайта Новини.LIVE Елена Халик.
Сколько стоит топливо в Хорватии
Согласно политике государственного регулирования, стоимость основных видов топлива является фиксированной на всей территории страны. Эта ситуация остается неизменной уже более месяца.
Как свидетельствуют данные из информационных табло различных сетей АЗС (в частности, INA и Petrol), цены на стандартный бензин А-95 и обычное дизельное топливо являются абсолютно идентичными. Незначительная разница в цене в пределах нескольких евроцентов могут встречаться только на премиальные виды топлива и автогаз.
Актуальные цены на топливо в Хорватии
Новости.LIVE приводят стоимость в евро и ориентировочный эквивалент в гривнах (по среднему расчетному курсу ~51,99 грн за 1 евро):
- Бензин А-95 (стандарт): 1,66 евро/литр (~86,30 грн)
- Дизельное топливо (стандарт): 1,85 евро/литр (~96,18 грн)
- Автогаз (LPG): 1,05 - 1,10 евро/литр (~54,59 - 57,19 грн)
- Премиальный бензин (А-95+): 1,79 евро/литр (~93,06 грн)
- Премиальный бензин (А-100): 2,10 - 2,11 евро/литр (~109,18 - 109,70 грн)
- Премиальное дизельное топливо: 2,09 евро/литр (~108,66 грн)
