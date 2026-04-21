В Хорватии уже более месяца не меняются цены на топливо

В Хорватии уже более месяца действует государственное регулирование цен на базовые виды топлива. Независимо от сети АЗС, стоимость стандартного бензина и дизеля остается одинаковой по всей стране.

Об этом эксклюзивно рассказала главный редактор сайта Новини.LIVE Елена Халик.

Сколько стоит топливо в Хорватии

Согласно политике государственного регулирования, стоимость основных видов топлива является фиксированной на всей территории страны. Эта ситуация остается неизменной уже более месяца.

Как свидетельствуют данные из информационных табло различных сетей АЗС (в частности, INA и Petrol), цены на стандартный бензин А-95 и обычное дизельное топливо являются абсолютно идентичными. Незначительная разница в цене в пределах нескольких евроцентов могут встречаться только на премиальные виды топлива и автогаз.

Актуальные цены на топливо в Хорватии

Новости.LIVE приводят стоимость в евро и ориентировочный эквивалент в гривнах (по среднему расчетному курсу ~51,99 грн за 1 евро):

Бензин А-95 (стандарт): 1,66 евро/литр (~86,30 грн)

(~86,30 грн) Дизельное топливо (стандарт): 1,85 евро/литр (~96,18 грн)

(~96,18 грн) Автогаз (LPG): 1,05 - 1,10 евро/литр (~54,59 - 57,19 грн)

(~54,59 - 57,19 грн) Премиальный бензин (А-95+): 1,79 евро/литр (~93,06 грн)

(~93,06 грн) Премиальный бензин (А-100): 2,10 - 2,11 евро/литр (~109,18 - 109,70 грн)

(~109,18 - 109,70 грн) Премиальное дизельное топливо: 2,09 евро/литр (~108,66 грн)

Как сообщал ранее Новини.LIVE, Европа столкнулась с серьезной угрозой остановки авиасообщения из-за острого дефицита авиатоплива. Уже по состоянию на сейчас некоторые страны имеют запасы топлива только на 8-10 дней.

Вместе с тем, как сообщал Владимир Зеленский, Украине не грозит дефицит топлива. Он отметил, что страна имеет альтернативные варианты поставок.