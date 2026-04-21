В Хорватии уже более месяца не меняются цены на топливо

В Хорватии уже более месяца не меняются цены на топливо

Дата публикации 21 апреля 2026 10:16
В Хорватии уже более месяца не меняются цены на топливо
Заправка автомобиля. Фото: Pexels

В Хорватии уже более месяца действует государственное регулирование цен на базовые виды топлива. Независимо от сети АЗС, стоимость стандартного бензина и дизеля остается одинаковой по всей стране.

Об этом эксклюзивно рассказала главный редактор сайта Новини.LIVE Елена Халик.

Сколько стоит топливо в Хорватии

Согласно политике государственного регулирования, стоимость основных видов топлива является фиксированной на всей территории страны. Эта ситуация остается неизменной уже более месяца.

Цены на горючее. Фото: Новини.LIVE

Как свидетельствуют данные из информационных табло различных сетей АЗС (в частности, INA и Petrol), цены на стандартный бензин А-95 и обычное дизельное топливо являются абсолютно идентичными. Незначительная разница в цене в пределах нескольких евроцентов могут встречаться только на премиальные виды топлива и автогаз.

Стела с ценами на АЗС в Хорватии. Фото: Новини.LIVE

Актуальные цены на топливо в Хорватии

Читайте также:

Новости.LIVE приводят стоимость в евро и ориентировочный эквивалент в гривнах (по среднему расчетному курсу ~51,99 грн за 1 евро):

  • Бензин А-95 (стандарт): 1,66 евро/литр (~86,30 грн)
  • Дизельное топливо (стандарт): 1,85 евро/литр (~96,18 грн)
  • Автогаз (LPG): 1,05 - 1,10 евро/литр (~54,59 - 57,19 грн)
  • Премиальный бензин (А-95+): 1,79 евро/литр (~93,06 грн)
  • Премиальный бензин (А-100): 2,10 - 2,11 евро/литр (~109,18 - 109,70 грн)
  • Премиальное дизельное топливо: 2,09 евро/литр (~108,66 грн)

Как сообщал ранее Новини.LIVE, Европа столкнулась с серьезной угрозой остановки авиасообщения из-за острого дефицита авиатоплива. Уже по состоянию на сейчас некоторые страны имеют запасы топлива только на 8-10 дней.

Вместе с тем, как сообщал Владимир Зеленский, Украине не грозит дефицит топлива. Он отметил, что страна имеет альтернативные варианты поставок.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
