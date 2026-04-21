Цены на топливо в ЕС: в Венгрии самый дешевый бензин

Цены на АЗС в Венгрии. Фото: Новини.LIVE

В Венгрии действуют одни из самых низких цен на топливо в Европейском Союзе, однако они доступны не всем категориям водителей. Бензин стоит 595 форинтов (1,56 евро), дизель — 615 форинтов (1,60 евро). При этом дизтопливо в стране даже дешевле, чем в Украине.

Об этом информирует Новини.LIVE во вторник, 21 апреля.

Стоимость топлива в Венгрии 21 апреля 2026 года. Фото: Новини.LIVE

Цены на топливо в Венгрии

Цены на топливо в Венгрии одинаковы по всей стране и установлены на фиксированном уровне с 10 марта 2026 года. Они остаются среди самых низких в ЕС и не претерпели изменений, несмотря на внешние факторы.

В частности, на стоимость топлива не повлияли ни перебои с поставками нефти по нефтепроводу "Дружба", ни геополитическая ситуация и война на Ближнем Востоке, начиная с 10 марта.

В то же время существуют существенные ограничения по доступу к таким ценам. По стоимости 595 (1,56 евро) и (1,60 евро) 615 форинтов топливо отпускается только для автомобилей с венгерскими номерными знаками. Для транспорта с иностранной регистрацией цена выше — на 100 форинтов (примерно 0,25 евро) за литр.

Также действуют ограничения по заправке топлива в канистры. Несмотря на это, даже после парламентских выборов в Венгрии ценовая политика на топливо осталась без изменений.

Новини.LIVE информировали, что в Хорватии уже более месяца действует государственное регулирование цен на основные виды топлива, благодаря чему их стоимость остается стабильной. Цены на стандартный бензин и дизель одинаковы на всех автозаправочных станциях независимо от сети. Таким образом, по всей стране сохраняется единый фиксированный уровень стоимости горючего.

Новини.LIVE также писали, что на автозаправочных станциях в странах Европы зафиксировано снижение цен на бензин и дизельное топливо. В частности, в Австрии средняя стоимость топлива сейчас составляет около 1,9 евро за литр, что эквивалентно примерно 95 гривнам. В то же время на разных АЗС страны цены отличаются в зависимости от вида топлива и могут колебаться от примерно 1,64 до 2,06 евро за литр.