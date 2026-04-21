Зеленский: Украина завершила ремонт на участке нефтепровода Дружба

Президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода "Дружба". Как известно, он был поврежден российскими обстрелами. Глава государства отметил, что нефтепровод может возобновить работу.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во вторник, 21 апреля.

Зеленский о возобновлении работы нефтепровода "Дружба"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина завершила восстановительные работы на поврежденном участке нефтепровода "Дружба" и подготовила его к возможному возобновлению работы после российского удара.

"Как и было определено в коммуникации с Евросоюзом, Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода "Дружба", который был поврежден российским ударом. Нефтепровод может восстановить функционирование. Хотя никто сейчас не способен гарантировать, что российские удары по инфраструктуре нефтепровода не повторятся, наши специалисты обеспечили базовые условия для возобновления работы системы трубопровода и оборудования", — проинформировал лидер.

В то же время он призвал продолжать санкционное давление на Россию за эту войну и работу по дальнейшей диверсификации поставок энергоносителей в Европу.

Читайте также:

Новини.LIVE сообщали, что в Словакии с начала марта зафиксирован заметный рост цен на топливо — в среднем на 20-25 евроцентов за литр. Сейчас бензин марки 95 там стоит от 1,65 евро за литр, а дизельное топливо — от 1,74 евро.

Несмотря на это, стоимость дизеля в Словакии фактически сравнялась с украинской, даже несмотря на прекращение поставок через нефтепровод "Дружба". Это свидетельствует о выравнивании цен на рынке топлива в регионе, несмотря на различные логистические условия поставки.

Новини.LIVE информировали, что в Венгрии сохраняются одни из самых низких цен на топливо в ЕС, однако они доступны не всем водителям. При этом дизельное топливо в стране даже дешевле, чем в Украине. Цены на топливо в Венгрии являются фиксированными по всей стране с 10 марта 2026 года. На стоимость не повлияли ни перебои с поставками нефти через нефтепровод "Дружба", ни общая геополитическая ситуация.

Новини.LIVE также писали, что в Хорватии уже более месяца не меняются цены на основные виды топлива из-за государственного регулирования. Стоимость бензина А-95 и дизеля одинакова по всей стране независимо от сети АЗС. Незначительные отклонения возможны только на премиальных видах топлива и автогазе.