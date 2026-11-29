Президент України Володимир Зеленський, російське вантажне судно. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Україна готова переслідувати та атакувати російські кораблі, які перевозять зброю для війни проти неї. Водночас Київ поважає суверенітет Лівії та не прагне загострення ситуації в країні. Президент Володимир Зеленський пояснив, за яких умов українські сили діятимуть проти російських суден.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Al Jazeera, інформує Новини.LIVE.

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Зеленський пояснив позицію України щодо суден РФ у Лівії

На тлі засудження з боку Лівії після атаки на російські судна Володимир Зеленський наголосив, що Україна поважає суверенітет цієї країни. Водночас президент підкреслив, що російські кораблі, які перевозять озброєння для війни проти України, є легітимними цілями.

"Якщо ми десь знайдемо російські кораблі, які перевозять зброю, використану в цій війні, то, звісно, ми знайдемо ці кораблі, переслідуватимемо їх і відплатимо", — сказав Зеленський.

Водночас президент запевнив, що Україна не хоче ескалації в Лівії. За його словами, українські удари спрямовані проти російських сил, а не населення чи портової інфраструктури країни. Зеленський наголосив, що Київ поважає суверенітет Лівії та не атакував її громадян і порти.

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Що відомо про загородження в порту Бенгазі

Тим часом у порту Бенгазі встановили загородження для захисту від морських дронів.

На супутникових знімках, оприлюднених "Радіо Свобода" 28 листопада, видно, що ними перекрили вхід до порту, а також огородили затоплений російський корвет "Меркурій", який 22 листопада зазнав атаки з боку України.

Що Зеленський сказав про припинення вогню

В інтерв'ю Al Jazeera президент також заявив, що Україна готова до припинення вогню. Водночас за словами Зеленського, російський диктатор Путін не продемонстрував готовності відвести війська.

Глава держави додав, що Путін може "піти далі", якщо Україна погодиться обміняти території на мир.

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський підтвердив, що операцію Сил оборони України біля узбережжя Лівії провели без попереднього погодження з європейськими партнерами. Водночас він заявив про готовність Києва забезпечувати обмін інформацією та підтримувати регулярний зв’язок із відповідними органами інших країн. Раніше глава МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що європейських союзників не поінформували про удар по російському кораблю біля берегів Лівії.

Також ми повідомляли, що уряд Лівії засудив затоплення російських суден у порту Бенгазі та назвав ці дії рівнозначними оголошенню війни країні. Член Президентської ради Муса Аль-Коні поклав відповідальність за інцидент на Україну та заявив про намір звернутися до міжнародних організацій, зокрема ООН. Лівійська влада попередила, що не дозволить іноземним військовим використовувати порти й цивільну інфраструктуру країни для проведення операцій.

Раніше ми писали, що поблизу берегів Лівії українські морські дрони затопили російський корвет "Меркурій" разом із бойовим вертольотом Ка-27. Також Сили оборони уразили суховантаж MV ANGARA, яким РФ перевозила озброєння. За словами Зеленського, для операції використали сім морських дронів українського виробництва, а всі визначені цілі було досягнуто.