Президент Украины Владимир Зеленский, российское грузовое судно. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Украина готова преследовать и атаковать российские корабли, перевозящие оружие для войны против нее. В то же время Киев уважает суверенитет Ливии и не стремится к обострению ситуации в стране. Президент Владимир Зеленский объяснил, при каких условиях украинские силы будут действовать против российских судов.

Об этом глава государства заявил в интервью Al Jazeera, сообщает Новини.LIVE.

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Зеленский разъяснил позицию Украины в отношении судов РФ в Ливии

На фоне осуждения со стороны Ливии после атаки на российские суда Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина уважает суверенитет этой страны. В то же время президент подчеркнул, что российские корабли, перевозящие вооружение для войны против Украины, являются легитимными целями.

"Если мы где-то обнаружим российские корабли, перевозящие оружие, используемое в этой войне, то, конечно, мы найдем эти корабли, будем преследовать их и отомстим", — сказал Зеленский.

В то же время президент заверил, что Украина не хочет эскалации в Ливии. По его словам, украинские удары направлены против российских сил, а не против населения или портовой инфраструктуры страны. Зеленский подчеркнул, что Киев уважает суверенитет Ливии и не наносил ударов по её гражданам и портам.

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Что известно о заграждениях в порту Бенгази

Между тем в порту Бенгази установили заграждения для защиты от морских дронов.

На спутниковых снимках, обнародованных "Радио Свобода" 28 ноября, видно, что ими перекрыли вход в порт, а также оградили затопленный российский корвет "Меркурий", который 22 ноября подвергся атаке со стороны Украины.

Что Зеленский сказал о прекращении огня

В интервью Al Jazeera президент также заявил, что Украина готова к прекращению огня. В то же время, по словам Зеленского, российский диктатор Путин не продемонстрировал готовности отвести войска.

Глава государства добавил, что Путин может "пойти дальше", если Украина согласится обменять территории на мир.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский подтвердил, что операция Сил обороны Украины у побережья Ливии была проведена без предварительного согласования с европейскими партнерами. В то же время он заявил о готовности Киева обеспечивать обмен информацией и поддерживать регулярную связь с соответствующими органами других стран. Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что европейских союзников не проинформировали об ударе по российскому кораблю у берегов Ливии.

Также мы сообщали, что правительство Ливии осудило затопление российских судов в порту Бенгази и назвало эти действия равнозначными объявлению войны стране. Член Президентского совета Муса Аль-Кони возложил ответственность за инцидент на Украину и заявил о намерении обратиться в международные организации, в частности в ООН. Ливийские власти предупредили, что не позволят иностранным военным использовать порты и гражданскую инфраструктуру страны для проведения операций.

Ранее мы писали, что у берегов Ливии украинские морские дроны затопили российский корвет "Меркурий" вместе с боевым вертолетом Ка-27. Также Силы обороны поразили сухогруз MV ANGARA, на котором РФ перевозила вооружение. По словам Зеленского, для операции было задействовано семь морских дронов украинского производства, и все поставленные цели были достигнуты.