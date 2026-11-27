Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 27 ноября, провел телефонный разговор с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Стороны обсудили вопросы сотрудничества и недавнюю операцию Сил обороны у побережья Ливии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Офис Президента и Sky TG24.

Реклама

Операция в Ливии была проведена без согласования с Европой

Владимир Зеленский во время разговора с Джорджей Мелони подтвердил, что операция Сил обороны Украины в Ливии была проведена без предварительного согласования с европейскими партнерами. Отдельно он подчеркнул важность взаимопонимания между сторонами и заверил, что Киев готов обеспечивать обмен информацией.

"Украина намерена обеспечить обмен всей необходимой информацией между соответствующими органами стран и поддерживать между ними прямую, регулярную и эффективную связь", — говорится в источнике.

Что предшествовало

Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Украина не информировала европейскую сторону об ударе по кораблю РФ у берегов Ливии.

Читайте также:

"Никогда не было никакой координации, об этом сказал даже министр иностранных дел, отметив, что в будущем они будут консультироваться с союзниками. Никого из нас не проинформировали, никто ничего не знал о том, что украинцы делают в Ливии. Поэтому то, что сказал Зеленский, не соответствует действительности", — заявил министр.

В то же время Владимир Зеленский в интервью BBC сообщил, что украинская сторона не наносит удары по военным целям РФ за пределами российской территории без согласования с международными партнерами.

"Наши дипломаты работают с дипломатами любой страны, если мы действуем в каких-либо водах, в международных водах или вблизи какой-либо инфраструктуры другой страны. Но все это — о нашей, как бы это сказать, справедливой воле", — сообщал он.

Мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил 23 ноября, что Силы обороны и СБУ провели успешную операцию вблизи территории Ливии. Украинские морские БПЛА потопили один из самых современных российских корветов "Меркурий", вертолёт Ка-27 и сухогруз MV ANGARA, который перевозил боеприпасы.

Новини.LIVE сообщали, что ливийское правительство отреагировало на атаку вблизи страны и заявило, что руководство государства против проведения военных операций РФ и Украины. Сторона назвала эти действия "равнозначными объявлению войны".

Мы сообщали, что глава МИД Украины Андрей Сибига провёл разговор с главой МИД Ливии Тахером Салемом Аль-Бауром. Чиновник заверил, что украинская сторона не стремится распространять российскую войну на другие страны.