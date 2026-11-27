Президент України Володимир Зеленський. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 27 листопада, провів телефонну розмову з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Сторони обговорили питання співпраці та нещодавню операцію Сил оборони біля узбережжя Лівії.

Про це повідомляє Новини.LIVE посилаючись на Офіс Президента та Sky TG24.

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Операція в Лівії була проведена без погодження Європи

Володимир Зеленський під час розмови з Джорджею Мелоні підтвердив, що операцію Сил оборони України в Лівії провели без попереднього узгодження з європейськими партнерами. Окремо він наголосив на важливості розуміння між сторонами та запевнив, що Київ готовий забезпечувати обмін інформацією.

"Україна налаштована забезпечити обмін усією необхідною інформацією між відповідними органами країн і підтримувати між ними прямий, регулярний та ефективний зв’язок", — йдеться в джерелі.

Що передувало

Глава МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що Україна не інформувала європейську сторону про удар по кораблю РФ біля берегів Лівії.

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"Ніколи не було жодної координації, навіть міністр закордонних справ про це сказав, зазначивши, що в майбутньому вони будуть розмовляти з союзниками. Нікого з нас не поінформували, ніхто нічого не знав про те, що українці роблять у Лівії. Тож те, що сказав Зеленський, не відповідає дійсності", — заявив міністр.

Водночас Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC інформував, що українська сторона не атакує військові цілі РФ за межами російської території без узгодження з міжнародними партнерами.

"Наші дипломати працюють із дипломатами будь-якої країни, якщо ми діємо в якихось водах, у міжнародних водах або поблизу якоїсь інфраструктури іншої країни. Але все це — про нашу, як би це сказати, справедливу волю", — повідомляв він.

Ми писали, що Президент України Володимир Зеленський повідомив 23 листопада, що Сили оборони та СБУ провели успішну операцію біля території Лівії. Українські морські БпЛА затопили один із найсучасніших російських корветів "Меркурій", вертольот Ка-27 та суховантаж MV ANGARA, який перевозив боєприпаси.

Новини.LIVE інформували, що лівійський уряд відреагував на атаку поблизу країни та заявив, що керівництво держави проти проведення військових операцій РФ та України. Сторона назвала ці дії "рівнозначними оголошенню війни".

Ми повідомляли, що очільник МЗС України Андрій Сибіга мав розмову з главою МЗС Лівії Тагером Салемом Аль-Бауром. Посадовець запевнив, що українська сторона не прагне поширювати російську війну на інші країни.