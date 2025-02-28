Зустріч Зеленського з Гремом у США — подробиці розмови

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Володимир Зеленський в США зустрівся з президентом Євангельської асоціації Біллі Грема та організації "Сумка самаритянина" Франкліном Гремом. Говорили про підтримку українців.

Про це Президент України Володимир Зеленський написав в соцмережі X у п'ятницю, 28 лютого.

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Зустріч Зеленського з Гремом

Глава держави подякував Грему за молитви заради України та допомогу нашим громадянам. За словами Зеленського, ця підтримка важлива зараз як ніколи.

"Росія викрала тисячі українських дітей з окупованої території, і ми маємо зробити все, щоб повернути їх додому — до їхніх сімей, в Україну. Ми в нашій державі робимо все, щоб захищати релігійну свободу, зберегти нормальне життя, відновити зруйноване росіянами й не дозволити їм стирати на попіл наші міста й села, наші школи та церкви. Дякую за молитви та підтримку", — сказав Зеленський.

Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому. Посадовця зустрів лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

Перед візитом у Білий дім Володимир Зеленський провів розмову з сенаторами США. Вони запевнили президента у тому, що Америка підтримує Київ.