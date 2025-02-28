Встреча Зеленского с Грэмом в США — подробности разговора

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Владимир Зеленский в США встретился с президентом Евангельской ассоциации Билли Грэма и организации "Сумка самаритянина" Франклином Грэмом. Говорили о поддержке украинцев.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсети X в пятницу, 28 февраля.

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Глава государства поблагодарил Грэма за молитвы ради Украины и помощь нашим гражданам. По словам Зеленского, эта поддержка важна сейчас как никогда.

"Россия похитила тысячи украинских детей с оккупированной территории, и мы должны сделать все, чтобы вернуть их домой — к их семьям, в Украину. Мы в нашем государстве делаем все, чтобы защищать религиозную свободу, сохранить нормальную жизнь, восстановить разрушенное россиянами и не позволить им стирать в пепел наши города и села, наши школы и церкви. Спасибо за молитвы и поддержку", — сказал Зеленский.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 28 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом. Чиновника встретил лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Перед визитом в Белый дом Владимир Зеленский провел разговор с сенаторами США. Они заверили президента в том, что Америка поддерживает Киев.