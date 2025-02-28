Українці вийшли на підтримку Зеленського біля Білого дому

Українці біля Білого дому. Фото: скриншот

Біля Білого дому у Сполучених Штатах Америки зібралися члени української діаспори. Вони вийшли на вулицю на підтримку Президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Alex Raufoglu у соцмережі X у пʼятницю, 28 лютого.

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Українці тримають у руках плакати та прапори. Вони зібралися біля Білого дому перед приїздом Володимира Зеленського.

Сьогодні глава держави зустрінеться з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Нагадаємо, Зеленський провів зустріч з американськими сенаторами перед своєю поїздкою до Білого дому.

Відомо, що український лідер та Трамп повинні сьогодні підписати угоду щодо видобутку корисних копалин в Україні.