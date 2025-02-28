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Українці зібралися біля Білого дому для підтримки Зеленського

28 лютого 2025 18:29
Аркадій Пастула - Редактор
Українці вийшли на підтримку Зеленського біля Білого дому
Українці біля Білого дому. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Біля Білого дому у Сполучених Штатах Америки зібралися члени української діаспори. Вони вийшли на вулицю на підтримку Президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Alex Raufoglu у соцмережі X у пʼятницю, 28 лютого.

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Українці біля Білого дому

Українці тримають у руках плакати та прапори. Вони зібралися біля Білого дому перед приїздом Володимира Зеленського.

Сьогодні глава держави зустрінеться з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Нагадаємо, Зеленський провів зустріч з американськими сенаторами перед своєю поїздкою до Білого дому. 

Відомо, що український лідер та Трамп повинні сьогодні підписати угоду щодо видобутку корисних копалин в Україні. 

Володимир Зеленський США українці Дональд Трамп Україна
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