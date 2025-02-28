Українці вийшли на підтримку Зеленського біля Білого дому

Українці зібралися біля Білого дому для підтримки Зеленського
Біля Білого дому у Сполучених Штатах Америки зібралися члени української діаспори. Вони вийшли на вулицю на підтримку Президента Володимира Зеленського.
Про це повідомляє Alex Raufoglu у соцмережі X у пʼятницю, 28 лютого.
Українці біля Білого дому
Українці тримають у руках плакати та прапори. Вони зібралися біля Білого дому перед приїздом Володимира Зеленського.
Сьогодні глава держави зустрінеться з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.
Нагадаємо, Зеленський провів зустріч з американськими сенаторами перед своєю поїздкою до Білого дому.
Відомо, що український лідер та Трамп повинні сьогодні підписати угоду щодо видобутку корисних копалин в Україні.
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