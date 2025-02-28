Украинцы вышли в поддержку Зеленского возле Белого дома

Украинцы собрались возле Белого дома для поддержки Зеленского
Возле Белого дома в Соединенных Штатах Америки собрались члены украинской диаспоры. Они вышли на улицу в поддержку Президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщает Alex Raufoglu в соцсети X в пятницу, 28 февраля.
Украинцы возле Белого дома
Украинцы держат в руках плакаты и флаги. Они собрались возле Белого дома перед приездом Владимира Зеленского.
Сегодня глава государства встретится с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
Напомним, Зеленский провел встречу с американскими сенаторами перед своей поездкой в Белый дом.
Известно, что украинский лидер и Трамп должны сегодня подписать соглашение по добыче полезных ископаемых в Украине.
Читайте Новини.LIVE!