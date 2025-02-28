Украинцы вышли в поддержку Зеленского возле Белого дома

Украинцы возле Белого дома. Фото: скриншот

Возле Белого дома в Соединенных Штатах Америки собрались члены украинской диаспоры. Они вышли на улицу в поддержку Президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Alex Raufoglu в соцсети X в пятницу, 28 февраля.

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Украинцы возле Белого дома

Украинцы держат в руках плакаты и флаги. Они собрались возле Белого дома перед приездом Владимира Зеленского.

Сегодня глава государства встретится с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Напомним, Зеленский провел встречу с американскими сенаторами перед своей поездкой в Белый дом.

Известно, что украинский лидер и Трамп должны сегодня подписать соглашение по добыче полезных ископаемых в Украине.