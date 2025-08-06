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Головна Новини дня Зеленський у річницю Курської операції приїхав на Сумщину

Зеленський у річницю Курської операції приїхав на Сумщину

Ua en ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 18:23
Зеленський відвідав Сумщину - з ким зустрівся
Зеленський на Сумщині. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський відвідав Сумщину. Поспілкувався з командирами та воїнами 225-го окремого штурмового полку.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента у середу, 6 серпня.

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Зеленський на Сумщині — з ким зустрівся

Глава держави відвідав пункт управління 225-го окремого штурмового полку — того підрозділу, воїни якого були першими, хто зайшли на територію Курщини минулого року. 

Зеленський на Сумщині
Зеленський з воїнами 225-го окремого штурмового полку. Фото: Офіс президента

"Поговорив із командирами. Були доповіді про звільнення Андріївки та Кіндратівки на Сумщині, російські спроби контратак, наші наступні кроки для звільнення української землі", — йдеться в повідомленні.

Зеленський повідомив, що командир полку звернувся з проханням масштабувати підрозділ до рівня бригади. Президент обіцяв обговорити це питання з Головкомом. 

нагородження бійця
Зеленський нагороджує воїнів. Фото: Офіс президента
Зеленський вручає нагороди
Президент на Сумщині. Фото: Офіс президента

"Подякував воїнам за службу та результати, які завдяки їм принесла Курська операція, і відзначив їх державними нагородами. Завжди будемо вдячними за вашу службу Україні. І завжди шануватимемо памʼять усіх, хто віддав своє життя за нашу країну", — додав він.

Нагадаємо, 4 серпня Зеленський здійснив робочу поїздку на Харківщину.

Там він зустрівся зі школярами та студентами. 

Володимир Зеленський Україна Сумська область війна фронт
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
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