Зеленський відвідав Сумщину - з ким зустрівся

Зеленський у річницю Курської операції приїхав на Сумщину
Президент України Володимир Зеленський відвідав Сумщину. Поспілкувався з командирами та воїнами 225-го окремого штурмового полку.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента у середу, 6 серпня.
Зеленський на Сумщині — з ким зустрівся
Глава держави відвідав пункт управління 225-го окремого штурмового полку — того підрозділу, воїни якого були першими, хто зайшли на територію Курщини минулого року.
"Поговорив із командирами. Були доповіді про звільнення Андріївки та Кіндратівки на Сумщині, російські спроби контратак, наші наступні кроки для звільнення української землі", — йдеться в повідомленні.
Зеленський повідомив, що командир полку звернувся з проханням масштабувати підрозділ до рівня бригади. Президент обіцяв обговорити це питання з Головкомом.
"Подякував воїнам за службу та результати, які завдяки їм принесла Курська операція, і відзначив їх державними нагородами. Завжди будемо вдячними за вашу службу Україні. І завжди шануватимемо памʼять усіх, хто віддав своє життя за нашу країну", — додав він.
Нагадаємо, 4 серпня Зеленський здійснив робочу поїздку на Харківщину.
Там він зустрівся зі школярами та студентами.
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