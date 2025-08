Zelensky in Sumy region: who he met and why it matters

Zelensky in the Sumy region. Photo: Office of the President

Президент України Володимир Зеленський відвідав Сумщину. Поспілкувався з командирами та воїнами 225-го окремого штурмового полку. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента у середу, 6 серпня. Advertisement https://t.me/novynylive/162120 Зеленський на Сумщині — з ким зустрівся Глава держави відвідав пункт управління 225-го окремого штурмового полку — того підрозділу, воїни якого були першими, хто зайшли на територію Курщини минулого року. Зеленський з воїнами 225-го окремого штурмового полку. Фото: Офіс президента "Поговорив із командирами. Були доповіді про звільнення Андріївки та Кіндратівки на Сумщині, російські спроби контратак, наші наступні кроки для звільнення української землі", — йдеться в повідомленні. Зеленський повідомив, що командир полку звернувся з проханням масштабувати підрозділ до рівня бригади. Президент обіцяв обговорити це питання з Головкомом. Зеленський нагороджує воїнів. Фото: Офіс президента Президент на Сумщині. Фото: Офіс президента "Подякував воїнам за службу та результати, які завдяки їм принесла Курська операція, і відзначив їх державними нагородами. Завжди будемо вдячними за вашу службу Україні. І завжди шануватимемо памʼять усіх, хто віддав своє життя за нашу країну", — додав він. Нагадаємо, 4 серпня Зеленський здійснив робочу поїздку на Харківщину. Там він зустрівся зі школярами та студентами.