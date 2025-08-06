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Главная Новости дня Зеленский в годовщину Курской операции приехал в Сумскую область

Зеленский в годовщину Курской операции приехал в Сумскую область

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Дата публикации 6 августа 2025 18:23
Зеленский посетил Сумскую область - с кем встретился
Зеленский на Сумщине. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Сумскую область. Пообщался с командирами и воинами 225-го отдельного штурмового полка.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в среду, 6 августа.

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Зеленский в Сумской области с кем встретился

Глава государства посетил пункт управления 225-го отдельного штурмового полка — того подразделения, воины которого были первыми, кто зашли на территорию Курщины в прошлом году.

воїни
Зеленский с воинами 225-го отдельного штурмового полка. Фото: Офис президента

"Поговорил с командирами. Были доклады об освобождении Андреевки и Кондратовки на Сумщине, российские попытки контратак, наши следующие шаги для освобождения украинской земли", — говорится в сообщении.

Зеленский сообщил, что командир полка обратился с просьбой масштабировать подразделение до уровня бригады. Президент обещал обсудить этот вопрос с Головкомом.

Зеленский награждает воинов
Зеленский награждает воинов. Фото: Офис президента
президент
Президент в Сумской области. Фото: Офис президента

"Поблагодарил воинов за службу и результаты, которые благодаря им принесла Курская операция, и отметил их государственными наградами. Всегда будем благодарны за вашу службу Украине. И всегда будем чтить память всех, кто отдал свою жизнь за нашу страну", — добавил он.

Напомним, 4 августа Зеленский совершил рабочую поездку в Харьковскую область.

Там он встретился со школьниками и студентами.

Владимир Зеленский Украина Сумская область війна фронт
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
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