Зустріч Зеленського з школярами і студентами

Президент зустрівся зі школярами й студентами в Харкові — відео
У понеділок, 4 серпня, під час візиту на Харківщину Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі школярами та студентами. Говорили про Харків і його відновлення, війну та молодь.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
Зеленський у Харкові записав подкаст із молоддю — деталі
Зустріч відбулася в молодіжному хабі "Літера".
"Простір на базі обласної дитячої бібліотеки, який був створений для того, щоб, навіть попри війну, молодь могла розвиватися, спілкуватися наживо. Тут проводять лекції, майстер-класи, тренінги. Школярі можуть пройти безкоштовну підготовку до НМТ", — розповів Президент.
Крім того, Глава держави став гостем одного з подкастів.
"Говорили про Харків і його відновлення, про війну і про нашу молодь. Дуже важливо, щоб молодь розвивалася в Україні, жила. Наші воїни боронять Харківщину, всю Україну саме для цього — щоб повернути повноцінне життя", — додав він.
Нагадаємо, Зеленський сьогодні відвідав Харківщину та відзначив нагородами українських воїнів.
Також у Кремлі заявили про готовність Путіна до зустрічі із Зеленським.
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