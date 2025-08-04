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Президент зустрівся зі школярами й студентами в Харкові — відео

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 19:57
Зустріч Зеленського з школярами і студентами
Зустріч Зеленського з школярами і студентами. Фото: Офіс президента

У понеділок, 4 серпня, під час візиту на Харківщину Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі школярами та студентами. Говорили про Харків і його відновлення, війну та молодь.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Зустріч відбулася в молодіжному хабі "Літера".

"Простір на базі обласної дитячої бібліотеки, який був створений для того, щоб, навіть попри війну, молодь могла розвиватися, спілкуватися наживо. Тут проводять лекції, майстер-класи, тренінги. Школярі можуть пройти безкоштовну підготовку до НМТ", — розповів Президент.

Крім того, Глава держави став гостем одного з подкастів.

подкаст Зеленський
Зеленський записав подкаст із молоддю. Фото: Офіс Президента

"Говорили про Харків і його відновлення, про війну і про нашу молодь. Дуже важливо, щоб молодь розвивалася в Україні, жила. Наші воїни боронять Харківщину, всю Україну саме для цього  щоб повернути повноцінне життя", — додав він.

Зеленський в Харкові
Зустріч у молодіжному хабі "Літера". Фото: Офіс Президента
зустріч з студентами Зеленський
Глава держави з харківськими студентами і школярами. Фото: Офіс Президента
зустріч Зеленського з молоддю
Президент зустрівся з молоддю. Фото: Офіс Президента

Нагадаємо, Зеленський сьогодні відвідав Харківщину та відзначив нагородами українських воїнів.

Також у Кремлі заявили про готовність Путіна до зустрічі із Зеленським.

Володимир Зеленський Харків студенти школярі війна
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
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