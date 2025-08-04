Встреча Зеленского со школьниками и студентами. Фото: Офис президента

В понедельник, 4 августа, во время визита в Харьковскую область Президент Украины Владимир Зеленский встретился со школьниками и студентами. Говорили о Харькове и его восстановлении, войне и молодежи.

Об этом сообщает прессслужба Офиса Президента.

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Встреча состоялась в молодежном хабе "Литера".

"Пространство на базе областной детской библиотеки, которое было создано для того, чтобы, даже несмотря на войну, молодежь могла развиваться, общаться вживую. Здесь проводят лекции, мастер-классы, тренинги. Школьники могут пройти бесплатную подготовку к НМТ", — рассказал Президент.

Кроме того, Глава государства стал гостем одного из подкастов.

Зеленский записал подкаст с молодежью. Фото: Офис Президента

"Говорили о Харькове и его восстановлении, о войне и о нашей молодежи. Очень важно, чтобы молодежь развивалась в Украине, жила. Наши воины защищают Харьковскую область, всю Украину именно для этого — чтобы вернуть полноценную жизнь", — добавил он.

Встреча в молодежном хабе "Литера". Фото: Офис Президента

Глава государства с харьковскими студентами и школьниками. Фото: Офис Президента

Президент встретился с молодежью. Фото: Офис Президента

Напомним, Зеленский сегодня посетил Харьковскую область и отметил наградами украинских воинов.

Также в Кремле заявили о готовности Путина к встрече с Зеленским.