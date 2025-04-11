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Зеленський у Кривому Розі вшанував пам'ять жертв удару РФ

11 квітня 2025 17:38
Євгенія Брюховецька - редактор
Зеленський вшанував пам'ять жертв удару по Кривому Рогу
Володимир Зеленський на місці атаки РФ. Фото: ОП
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 11 квітня, побував на місці ракетного удару Росії у Кривому Розі тиждень тому. Там він вшанував пам'ять загиблих внаслідок атаки.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Зеленський на місці удару в Кривому Розі

Зеленський зауважив, що 4 квітня ворог вдарив по звичайному житловому району Кривого Рогу, де розташовані лише житлові будинки.

Президент Зеленський вшанував памʼять загиблих у Кривому Розі після ракетного удару РФ
Володимир Зеленський та міська влада Кривого Рогу. Фото: ОП

Тоді російська ракета влучила просто поруч із будинками та дитячим майданчиком, внаслідок чого загинули 20 людей, дев'ятеро з яких — діти. Президент побував на місці атаки та вшанував памʼять загиблих людей.

Зеленський поклав квіти на місці загибелі 9 дітей у Кривому Розі
Володимир Зеленський поклав квіти в пам'ять про загиблих дітей. Фото: ОП

"Не маємо права забувати злочини, які вчинила Росія проти українців. Всім у світі варто не забувати так само, що для Росії людське життя не варте нічого. Світла памʼять усім, чиї життя забрав російський терор", — наголосив він.

Зеленський відвідав Кривий Ріг після наймасовішого вбивства дітей Росією
Місце вшанування пам'яті дітей. Фото: ОП
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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, на російський удар по Кривому Рогу відреагував президент Франції Емманюель Макрон.

В ООН також прокоментували акт агресії РФ у Кривому Розі та наголосили, що ця атака стала найбільшим масовим вбивством дітей в Україні від початку повномасштабної війни.

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