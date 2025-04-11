Зеленський вшанував пам'ять жертв удару по Кривому Рогу

Зеленський у Кривому Розі вшанував пам'ять жертв удару РФ
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 11 квітня, побував на місці ракетного удару Росії у Кривому Розі тиждень тому. Там він вшанував пам'ять загиблих внаслідок атаки.
Про це український лідер повідомив у Telegram.
Зеленський на місці удару в Кривому Розі
Зеленський зауважив, що 4 квітня ворог вдарив по звичайному житловому району Кривого Рогу, де розташовані лише житлові будинки.
Тоді російська ракета влучила просто поруч із будинками та дитячим майданчиком, внаслідок чого загинули 20 людей, дев'ятеро з яких — діти. Президент побував на місці атаки та вшанував памʼять загиблих людей.
"Не маємо права забувати злочини, які вчинила Росія проти українців. Всім у світі варто не забувати так само, що для Росії людське життя не варте нічого. Світла памʼять усім, чиї життя забрав російський терор", — наголосив він.
Нагадаємо, на російський удар по Кривому Рогу відреагував президент Франції Емманюель Макрон.
В ООН також прокоментували акт агресії РФ у Кривому Розі та наголосили, що ця атака стала найбільшим масовим вбивством дітей в Україні від початку повномасштабної війни.
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