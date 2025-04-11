Зеленский почтил память жертв удара по Кривому Рогу

Владимир Зеленский на месте атаки РФ. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 11 апреля, побывал на месте ракетного удара России в Кривом Роге неделю назад. Там он почтил память погибших в результате атаки.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Зеленский отметил, что 4 апреля враг ударил по обычному жилому району Кривого Рога, где расположены только жилые дома.

Владимир Зеленский и городские власти Кривого Рога. фото: ОП

Тогда российская ракета попала прямо рядом с домами и детской площадкой, в результате чего погибли 20 человек, девять из которых — дети. Президент побывал на месте атаки и почтил память погибших людей.

Владимир Зеленский возложил цветы в память о погибших детях. Фото: ОП

"Не имеем права забывать преступления, которые совершила Россия против украинцев. Всем в мире не стоит забывать так же, что для России человеческая жизнь не стоит ничего. Светлая память всем, чьи жизни забрал российский террор", — подчеркнул он.

Место почтения памяти детей. Фото: ОП

Скриншот поста Зеленского

Напомним, на российский удар по Кривому Рогу отреагировал президент Франции Эмманюэль Макрон.

В ООН также прокомментировали акт агрессии РФ в Кривом Роге и отметили, что эта атака стала крупнейшим массовым убийством детей в Украине с начала полномасштабной войны.