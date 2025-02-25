Зеленський зустрівся з парламентарями глобальної мережі парламентської підтримки України

Зустріч з парламентарями. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 25 лютого, провів зустрічі з парламентарями з глобальної мережі парламентської підтримки України. За його словами, це важливо для того, аби вистояти у цій війні.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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"Зустрівся з парламентарями з глобальної мережі парламентської підтримки України. Це важливо", — зазначив Зеленський.

Він зауважив, що українська сторона збудувала дипломатичні контакти на всіх рівнях: від лідерів і парламентів до медіа та багатьох громадських організацій. За словами президента, це потрібно заради того, аби вистояти в цій війні і щоб завершити її достойно.

"Саме так, як заслуговують наші люди, український народ. Народ, який так сміливо бореться, здобуває повагу. І вже повага стає кроками на підтримку від партнерів", — додав український лідер.

Скриншот допису Зеленського

Раніше під час вечірнього відеозвернення Зеленський повідомив, що команда України вже почала працювати над реалізацією домовленостей, досягнутих на саміті підтримки України 24 лютого.

А видання Financial Times писало, що Зеленський найближчими днями поїде до Білого дому на церемонію підписання угоди про корисні копалини.