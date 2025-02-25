Зеленський анонсував активізацію міжнародної допомоги Україні

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська команда вже почала працювати над реалізацією домовленостей, досягнутих на саміті підтримки України, який відбувся у Києві. У заході взяли участь понад 40 міжнародних партнерів у форматі онлайн та офлайн, серед яких — лідери держав, представники урядів та міжнародних організацій.

Про це український лідер написав у Telegram 25 лютого.

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Окремі зустрічі відбулися з представниками Балтійських та Нордичних країн, а також із лідерами "Групи семи". Президент висловив подяку всім, хто виявив принципову позицію у день третіх роковин початку повномасштабного вторгнення.

"Ми в Україні цінуємо, що наші партнери не тільки готові продовжувати підтримку, але й збільшувати її. Це допоможе нам швидше досягти чесного миру — такого, що гарантує неможливість повторення агресії", — наголосив Зеленський.

Він також повідомив, що триває підготовка нових рішень, угод та перемовин, які сприятимуть посиленню України на міжнародній арені. Президент наголосив на важливості дипломатії та висловив упевненість, що процеси будуть лише пришвидшуватися.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський 24 лютого провів зустріч з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Сторони обговорили досягнення миру в Україні.

Також ми писали, що Зеленський сподівається на закінчення війни вже цього року. Водночас він попередив, що Росія може знов скоїти напад через 10 років.