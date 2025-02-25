Зеленський провів зустріч з прем'єром Іспанії 24 лютого 2025 року

Педро Санчес і Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський у третю річницю повномасштабної війни, 24 лютого, провів "теплу та плідну" зустріч з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Сторони обговорили досягнення миру, гарантії безпеки, відбудову України та інші питання.

Про це йдеться в офіційному Telegram-каналі глави української держави.

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"Спільні зусилля для досягнення реального миру, гарантії безпеки, оборонні потреби та копродукція, співпраця з іспанськими компаніями у відбудові України – усе це теми нашої розмови", — поінформував президент.

Також він висловив подяку народу Іспанії та уряду за виділення нового пакета військової допомоги в цьому році, у розмірі 1 млрд євро. Глава держави зазначив, що бронетехніка, ракети і снаряди — це саме те, що потрібно для посилення фронту.

"Також готуємося до відкриття "Центру єдності" для підтримки українців в Іспанії. Чекаємо на підписання відповідної угоди. Дякую за цей потрібний крок для допомоги нашим людям", — додав Зеленський.

Нагадаємо, що 24 лютого, президент України провів також зустріч з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Про що говорили — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

Також ми писали, що Зеленський сподівається на закінчення війни вже цього року. Водночас він попередив, що Росія може знов скоїти напад через 10 років.