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Зеленський зустрівся з прем'єром Іспанії — про що говорили

25 лютого 2025 00:08
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Зеленський провів зустріч з прем'єром Іспанії 24 лютого 2025 року
Педро Санчес і Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Президент України Володимир Зеленський у третю річницю повномасштабної війни, 24 лютого, провів "теплу та плідну" зустріч з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Сторони обговорили досягнення миру, гарантії безпеки, відбудову України та інші питання.

Про це йдеться в офіційному Telegram-каналі глави української держави.

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"Спільні зусилля для досягнення реального миру, гарантії безпеки, оборонні потреби та копродукція, співпраця з іспанськими компаніями у відбудові України – усе це теми нашої розмови", — поінформував президент.

Також він висловив подяку народу Іспанії та уряду за виділення нового пакета військової допомоги в цьому році, у розмірі 1 млрд євро. Глава держави зазначив, що бронетехніка, ракети і снаряди — це саме те, що потрібно для посилення фронту.

"Також готуємося до відкриття "Центру єдності" для підтримки українців в Іспанії. Чекаємо на підписання відповідної угоди. Дякую за цей потрібний крок для допомоги нашим людям", — додав Зеленський.

Нагадаємо, що 24 лютого, президент України провів також зустріч з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Про що говорили — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

Також ми писали, що Зеленський сподівається на закінчення війни вже цього року. Водночас він попередив, що Росія може знов скоїти напад через 10 років.

Володимир Зеленський Україна Іспанія війна в Україні Педро Санчес мирні переговори
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