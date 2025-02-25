Зеленский провел встречу с премьером Испании 24 февраля 2025 года

Зеленский встретился с премьером Испании — о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский в третью годовщину полномасштабной войны, 24 февраля, провел "теплую и плодотворную" встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Стороны обсудили достижение мира, гарантии безопасности, восстановление Украины и другие вопросы.
Об этом говорится в официальном Telegram-канале главы украинского государства.
О чем говорили Зеленский и Санчес 24 февраля
"Совместные усилия для достижения реального мира, гарантии безопасности, оборонные потребности и копродукция, сотрудничество с испанскими компаниями в восстановлении Украины — все это темы нашего разговора", — сообщил президент.
Также он выразил благодарность народу Испании и правительству за выделение нового пакета военной помощи в этом году, в размере 1 млрд евро. Глава государства отметил, что бронетехника, ракеты и снаряды — это именно то, что нужно для усиления фронта.
"Также готовимся к открытию "Центра единства" для поддержки украинцев в Испании. Ждем подписания соответствующего соглашения. Спасибо за этот нужный шаг для помощи нашим людям", — добавил Зеленский.
Напомним, что 24 февраля, президент Украины провел также встречу с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Антониу Коштой. О чем говорили — читайте в материале Новини.LIVE.
Также мы писали, что Зеленский надеется на окончание войны уже в этом году. В то же время он предупредил, что Россия может вновь совершить нападение через 10 лет.
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