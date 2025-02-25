Зеленский анонсировал активизацию международной помощи Украине

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская команда уже начала работать над реализацией договоренностей, достигнутых на саммите поддержки Украины, который состоялся в Киеве. В мероприятии приняли участие более 40 международных партнеров в формате онлайн и офлайн, среди которых — лидеры государств, представители правительств и международных организаций.

Об этом украинский лидер написал в Telegram 25 февраля.

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Отдельные встречи состоялись с представителями Балтийских и Нордических стран, а также с лидерами "Группы семи". Президент выразил благодарность всем, кто проявил принципиальную позицию в день третьей годовщины начала полномасштабного вторжения.

"Мы в Украине ценим, что наши партнеры не только готовы продолжать поддержку, но и увеличивать ее. Это поможет нам быстрее достичь честного мира — такого, который гарантирует невозможность повторения агрессии", — подчеркнул Зеленский.

Он также сообщил, что продолжается подготовка новых решений, соглашений и переговоров, которые будут способствовать усилению Украины на международной арене. Президент подчеркнул важность дипломатии и выразил уверенность, что процессы будут только ускоряться.

Напомним, что Владимир Зеленский 24 февраля провел встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Стороны обсудили достижение мира в Украине.

Также мы писали, что Зеленский надеется на окончание войны уже в этом году. В то же время он предупредил, что Россия может вновь совершить нападение через 10 лет.