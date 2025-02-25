Зеленский встретился с парламентариями глобальной сети парламентской поддержки Украины

Встреча с парламентариями. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 25 февраля, провел встречи с парламентариями из глобальной сети парламентской поддержки Украины. По его словам, это важно для того, чтобы выстоять в этой войне.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Встреча с представителями глобальной сети парламентской поддержки

"Встретился с парламентариями из глобальной сети парламентской поддержки Украины. Это важно", — отметил Зеленский.

Он отметил, что украинская сторона выстроила дипломатические контакты на всех уровнях: от лидеров и парламентов до медиа и многих общественных организаций. По словам президента, это нужно ради того, чтобы выстоять в этой войне и чтобы завершить ее достойно.

"Именно так, как заслуживают наши люди, украинский народ. Народ, который так смело борется, приобретает уважение. И уже уважение становится шагами на поддержку от партнеров", — добавил украинский лидер.

Скриншот поста Зеленского

Ранее во время вечернего видеообращения Зеленский сообщил, что команда Украины уже начала работать над реализацией договоренностей, достигнутых на саммите поддержки Украины 24 февраля.

А издание Financial Times писало, что Зеленский в ближайшие дни поедет в Белый дом на церемонию подписания соглашения о полезных ископаемых.