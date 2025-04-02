Зеленський зустрівся з дніпровськими підприємцями

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у середу, 2 квітня, зустрівся з українськими підприємцями Дніпропетровської області. З ними він обговорив підтримку бізнесу в регіоні.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Зустріч Зеленського із підприємцями

Зеленський зазначив, що Дніпровщина посідає перше місце за внеском у ВВП України та за іншими економічними показниками.

На зустрічі з підприємцями президент обговорив підтримку бізнесу в регіоні, а також урядові програми, які довели свою ефективність і будуть продовжені.

Він подякував всім, хто зберігає та створює робочі місця в області, а також працює на Україну й для України.

"Це дуже важливо для всіх нас. Важливо, щоб Україна розвивалася та залишалася сильною", — додав Зеленський.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, сьогодні Зеленський був з робочим візитом у Дніпрі, де провів багато важливих зустрічей.

Зокрема, президент відвідав медичний заклад у Дніпрі, де лікуються військові та поранені внаслідок війни.