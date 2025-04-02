Зеленський зустрівся з дніпровськими підприємцями

Зеленський у Дніпрі зустрівся з підприємцями — про що говорили
Президент України Володимир Зеленський у середу, 2 квітня, зустрівся з українськими підприємцями Дніпропетровської області. З ними він обговорив підтримку бізнесу в регіоні.
Про це український лідер повідомив у Telegram.
Зустріч Зеленського із підприємцями
Зеленський зазначив, що Дніпровщина посідає перше місце за внеском у ВВП України та за іншими економічними показниками.
На зустрічі з підприємцями президент обговорив підтримку бізнесу в регіоні, а також урядові програми, які довели свою ефективність і будуть продовжені.
Він подякував всім, хто зберігає та створює робочі місця в області, а також працює на Україну й для України.
"Це дуже важливо для всіх нас. Важливо, щоб Україна розвивалася та залишалася сильною", — додав Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський був з робочим візитом у Дніпрі, де провів багато важливих зустрічей.
Зокрема, президент відвідав медичний заклад у Дніпрі, де лікуються військові та поранені внаслідок війни.
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