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Зеленский в Днепре встретился с бизнесом — о чем говорили

2 апреля 2025 19:09
Евгения Брюховецкая - редактор
Зеленский встретился с днепровскими предпринимателями
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 2 апреля, встретился с украинскими предпринимателями Днепропетровской области. С ними он обсудил поддержку бизнеса в регионе.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Зеленский отметил, что Днепровщина занимает первое место по вкладу в ВВП Украины и по другим экономическим показателям.

На встрече с предпринимателями президент обсудил поддержку бизнеса в регионе, а также правительственные программы, которые доказали свою эффективность и будут продолжены.

Он поблагодарил всех, кто сохраняет и создает рабочие места в области, а также работает на Украину и для Украины.

"Это очень важно для всех нас. Важно, чтобы Украина развивалась и оставалась сильной", — добавил Зеленский.

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Скриншот поста Зеленского

Напомним, сегодня Зеленский был с рабочим визитом в Днепре, где провел много важных встреч.

В частности, президент посетил медицинское учреждение в Днепре, где лечатся военные и раненые в результате войны.

Владимир Зеленский ВВП Днепр бизнес предприниматели
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