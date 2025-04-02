Зеленский встретился с днепровскими предпринимателями

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 2 апреля, встретился с украинскими предпринимателями Днепропетровской области. С ними он обсудил поддержку бизнеса в регионе.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Встреча Зеленского с предпринимателями

Зеленский отметил, что Днепровщина занимает первое место по вкладу в ВВП Украины и по другим экономическим показателям.

На встрече с предпринимателями президент обсудил поддержку бизнеса в регионе, а также правительственные программы, которые доказали свою эффективность и будут продолжены.

Он поблагодарил всех, кто сохраняет и создает рабочие места в области, а также работает на Украину и для Украины.

"Это очень важно для всех нас. Важно, чтобы Украина развивалась и оставалась сильной", — добавил Зеленский.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, сегодня Зеленский был с рабочим визитом в Днепре, где провел много важных встреч.

В частности, президент посетил медицинское учреждение в Днепре, где лечатся военные и раненые в результате войны.