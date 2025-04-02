Зеленський 2 квітня відвідав Дніпро — деталі робочої поїздки президента

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у середу, 2 квітня, здійснив робочу поїздку до Дніпра. Він зазначив, що у місті було багато різних важливих зустрічей.

Про це український лідер сказав у зверненні.

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Поїздка Зеленського до Дніпра

Глава держави відвідав українських воїнів, які відновлюються після поранень на фронту. Він подякував усім лікарям та медичним працівникам, які рятують бійців та постраждалих від російських ударів.

За словами Зеленського, один із найбільших результатів порятунку життів українців — у Дніпрі. Понад 40 тисяч поранених, а врятували 96 %.

"Хочу за це подякувати вам — просто молодці. Всі лікарі, хірурги, усім, хто підтримує, — дякую. Мав можливість поспілкуватися з воїнами, відзначити державними нагородами. Багато героїчних хлопців. Бажаю якнайшвидшого одужання!" — зазначив український лідер.

Розмова Зеленського з ветеранами

Глава держави розмовляв також із ветеранами. Він наголосив, що ТитаниUA — крута ініціатива.

За його словами, важливо, що хлопці дуже енергійні, знають, як розвʼязувати проблеми, не забувають про побратимів.

"І сьогодні були конкретні питання – усе має бути вирішено. Можливості реабілітації та розвитку ветеранів у малих громадах обов’язково мають бути створені, і на базі шкіл створювати такі можливості – хороша ідея", — наголосив Зеленський.

Він каже, що наразі важливо робити все, аби зберігалися зв’язки ветеранів з їхніми підрозділами, з побратимами, загалом із Силами оборони.

"Якщо через військову бюрократію якісь можливості для наших ветеранів допомагати армії не працюють, це точно потрібно змінити. Цим уже буде займатися і Міністерство оборони, і Офіс допоможе, і це важливо, щоб і міністр у справах ветеранів, — я з усіма переговорю. Багато речей прозвучало, усе ми зафіксували", — додав Зеленський.

Нагадаємо, 2 квітня Зеленський відвідав медичний заклад у Дніпрі, де лікуються військові та поранені внаслідок війни.

Раніше глава держави відреагував на масовану російську атаку. Він наголосив, що це показує на повне ігнорування ворогом будь-яких дипломатичних ініціатив та переговорів.