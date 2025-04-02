Зеленский 2 апреля посетил Днепр — детали рабочей поездки президента

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 2 апреля, совершил рабочую поездку в Днепр. Он отметил, что в городе было много разных важных встреч.

Об этом украинский лидер сказал в обращении.

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Поездка Зеленского в Днепр

Глава государства посетил украинских воинов, которые восстанавливаются после ранений на фронте. Он поблагодарил всех врачей и медицинских работников, которые спасают бойцов и пострадавших от российских ударов.

По словам Зеленского, один из крупнейших результатов спасения жизней украинцев — в Днепре. Более 40 тысяч раненых, а спасли 96%.

"Хочу за это поблагодарить вас — просто молодцы. Все врачи, хирурги, всем, кто поддерживает, — спасибо. Имел возможность пообщаться с воинами, отметить государственными наградами. Много героических ребят. Желаю скорейшего выздоровления! " — отметил украинский лидер.

Разговор Зеленского с ветеранами

Глава государства разговаривал также с ветеранами. Он отметил, что "ТитаныUA" — крутая инициатива.

По его словам, важно, что ребята очень энергичные, знают, как решать проблемы, не забывают о побратимах.

"И сегодня были конкретные вопросы — все должно быть решено. Возможности реабилитации и развития ветеранов в малых громадах обязательно должны быть созданы, и на базе школ создавать такие возможности — хорошая идея", — подчеркнул Зеленский.

Он говорит, что сейчас важно делать все, чтобы сохранялись связи ветеранов с их подразделениями, с побратимами, в целом с Силами обороны.

"Если из-за военной бюрократии какие-то возможности для наших ветеранов помогать армии не работают, это точно нужно изменить. Этим уже будет заниматься и Министерство обороны, и Офис поможет, и это важно, чтобы и министр по делам ветеранов, — я со всеми переговорю. Много вещей прозвучало, все мы зафиксировали", — добавил Зеленский.

Напомним, 2 апреля Зеленский посетил медицинское учреждение в Днепре, где лечатся военные и раненые в результате войны.

Ранее глава государства отреагировал на массированную российскую атаку. Он отметил, что это показывает полное игнорирование врагом любых дипломатических инициатив и переговоров.