Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Зеленський у Дніпрі нагородив поранених бійців arrow

Зеленський у Дніпрі нагородив поранених бійців

2 квітня 2025 13:58
Анастасія Постоєнко - Редактор
Зеленський нагородив поранених військових у лікарні Дніпра
Володимир Зеленський вітається з пораненим воїном. Фото: Офіс Президента України
Анастасія Постоєнко - Редактор

Під час візиту до Дніпра Президент України Володимир Зеленський завітав до медичного закладу, де лікуються військовослужбовці, поранені внаслідок бойових дій. У межах робочої поїздки глава держави ознайомився з роботою реанімаційного відділення, а також підрозділів анестезіології та політравми, де надають допомогу важкопораненим бійцям.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента України.

Читайте також:

Зеленський відвідав поранених бійців ЗСУ

Медики розповіли президенту про специфіку роботи під час повномасштабного вторгнення, про використання сучасного обладнання, а також про те, як лікарню відновлювали після ворожих обстрілів.

Дніпро лікарня
Володимир Зеленський нагороджує українського військового. Фото: Офіс Президента України
Зеленський нагородив бійців
Поранений військовослужбовець. Фото: Офіс Президента України

Також президент Володимир Зеленський поспілкувався з українськими захисниками, які нині проходять у цій лікарні лікування, а також подякував їм за відвагу і службу та побажав якнайшвидшого одужання.

Зеленський в Дніпрі
Володимира Зеленського ознайомлюють з планом лікування бійців. Фото: Офіс Президента України

"Дякую вам за службу та захист нашої країни. Бажаю якнайшвидшого одужання", — сказав Президент.

Нагородження поранених бійців в Дніпрі
Поранений боєць ЗСУ тримає орден. Фото: Офіс Президента України

Під час зустрічі він вручив державні нагороди. Зокрема, орденами "За мужність" ІІІ ступеня були відзначені військові, які зазнали тяжких поранень, зокрема на Донеччині, під час виконання бойових завдань.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розкритикував російську владу за постійні атаки на Україну та закликав країни посилити тиск на Росію санкціями. 

Володимир Зеленський ЗСУ Дніпро лікарня державна нагорода українські військові
Реклама
Реклама
Реклама