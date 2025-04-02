Зеленський нагородив поранених військових у лікарні Дніпра

Володимир Зеленський вітається з пораненим воїном. Фото: Офіс Президента України

Під час візиту до Дніпра Президент України Володимир Зеленський завітав до медичного закладу, де лікуються військовослужбовці, поранені внаслідок бойових дій. У межах робочої поїздки глава держави ознайомився з роботою реанімаційного відділення, а також підрозділів анестезіології та політравми, де надають допомогу важкопораненим бійцям.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента України.

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Медики розповіли президенту про специфіку роботи під час повномасштабного вторгнення, про використання сучасного обладнання, а також про те, як лікарню відновлювали після ворожих обстрілів.

Володимир Зеленський нагороджує українського військового. Фото: Офіс Президента України

Поранений військовослужбовець. Фото: Офіс Президента України

Також президент Володимир Зеленський поспілкувався з українськими захисниками, які нині проходять у цій лікарні лікування, а також подякував їм за відвагу і службу та побажав якнайшвидшого одужання.

Володимира Зеленського ознайомлюють з планом лікування бійців. Фото: Офіс Президента України

"Дякую вам за службу та захист нашої країни. Бажаю якнайшвидшого одужання", — сказав Президент.

Поранений боєць ЗСУ тримає орден. Фото: Офіс Президента України

Під час зустрічі він вручив державні нагороди. Зокрема, орденами "За мужність" ІІІ ступеня були відзначені військові, які зазнали тяжких поранень, зокрема на Донеччині, під час виконання бойових завдань.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розкритикував російську владу за постійні атаки на Україну та закликав країни посилити тиск на Росію санкціями.