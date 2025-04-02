Зеленский наградил раненых военных в больнице Днепра

Владимир Зеленский здоровается с раненым воином. Фото: Офис Президента Украины

Во время визита в Днепр Президент Украины Владимир Зеленский посетил медицинское учреждение, где лечатся военнослужащие, раненые в результате боевых действий. В рамках рабочей поездки глава государства ознакомился с работой реанимационного отделения, а также подразделений анестезиологии и политравмы, где оказывают помощь тяжелораненым бойцам.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента Украины.

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Медики рассказали президенту о специфике работы во время полномасштабного вторжения, об использовании современного оборудования, а также о том, как больницу восстанавливали после вражеских обстрелов.

Владимир Зеленский награждает украинского военного. Фото: Оф

Раненый военнослужащий раненый военнослужащий. Фото: Офис Президента Украины

Также президент Владимир Зеленский пообщался с украинскими защитниками, которые сейчас проходят в этой больнице лечение, а также поблагодарил их за отвагу и службу и пожелал скорейшего выздоровления.

Владимира Зеленского знакомят с планом лечения бойцов. Фото: Офис Президента Украины

"Спасибо вам за службу и защиту нашей страны. Желаю скорейшего выздоровления", — сказал Президент.

Раненый боец ВСУ держит орден. Фото: Офис Президента Украины

Во время встречи он вручил государственные награды. В частности, орденами "За мужество" III степени были отмечены военные, которые получили тяжелые ранения, в частности в Донецкой области, во время выполнения боевых задач.

Напомним, Владимир Зеленский раскритиковал российские власти за постоянные атаки на Украину и призвал страны усилить давление на Россию санкциями.