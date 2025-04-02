Зеленський відреагував на масовані атаки Росії по Україні та звергнувся до партнерів

Мешканці Дніпра після атаки Росії по місту. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні розповів про чергову масовану нічну атаку росіян, що вкотре вказує на повне ігнорування Москвою будь-яких дипломатичних ініціатив та переговорів. Він пояснив, що Росія всіма діями показує, що не бажає миру і закликав партнерів посилити тиск на країну-агресорку.

Про це Володимир Зеленський повідомив на своєму каналі у Telegram.

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За словами глави держави, вночі проти 2 квітня російські війська випустили по території України 74 безпілотники, серед яких 54 були "Шахедами".

"Минулої ночі російська армія продовжила застосовувати проти України ударні дрони. Загалом було 74 безпілотники, з них 54 – "Шахеди". Цілеспрямована атака проти Харкова — щонайменше 14 дронів. На жаль, були влучання. Є поранені, і серед них троє дітей. Усім надається необхідна допомога", — повідомив глава держави.

Крім того, удари зафіксовано на Одещині, Сумщині, а також на Дніпропетровщині. У Сумській області FPV-дрон влучив по енергетичній підстанції, а в Нікополі через артилерійський обстріл було пошкоджено лінію електропередач. Внаслідок цього майже чотири тисячі абонентів у двох регіонах залишалися без електропостачання.

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Окремо Зеленський наголосив на інтенсивності російських атак керованими авіабомбами: лише по Сумщині за добу було застосовано близько 50 таких снарядів.

Президент переконаний, що такий систематичний характер атак лише доводить, що Росія цілковито ігнорує дипломатичні сигнали. Зокрема, він згадав, що вже незабаром мине місяць від того часу, коли Москва відкинула пропозицію США щодо часткового припинення вогню.

"Такий системний і постійний характер російських ударів однозначно свідчить, що в Москві зневажають дипломатичні зусилля партнерів. Навіть часткового припинення вогню Путін не хоче забезпечити. Потрібен новий і відчутний тиск на Росію, щоб поставити цю війну на курс до завершення", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський закликав партнерів посилити санкційний тиск на Росію.

Президент США Дональд Трамп висловився щодо процесу перемир'я між Україною та Росією.

А віцепрем'єр США Джей Ді Венс заявив, що, на його думку, між Росією та Україною діє "енергетичне перемир'я".