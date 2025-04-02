Зеленский отреагировал на массированные атаки России по Украине и обратился к партнерам

Жители Днепра после атаки России по городу. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении рассказал об очередной массированной ночной атаке россиян, что в очередной раз указывает на полное игнорирование Москвой любых дипломатических инициатив и переговоров. Он пояснил, что Россия всеми действиями показывает, что не желает мира и призвал партнеров усилить давление на страну-агрессора.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на своем канале в Telegram.

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По словам главы государства, в ночь на 2 апреля российские войска выпустили по территории Украины 74 беспилотника, среди которых 54 были "Шахедами".

"Прошлой ночью российская армия продолжила применять против Украины ударные дроны. Всего было 74 беспилотника, из них 54 — "Шахеды". Целенаправленная атака против Харькова — не менее 14 дронов. К сожалению, были попадания. Есть раненые, и среди них трое детей. Всем оказывается необходимая помощь", — сообщил глава государства.

Кроме того, удары зафиксированы в Одесской, Сумской, а также Днепропетровской областях. В Сумской области FPV-дрон попал по энергетической подстанции, а в Никополе из-за артиллерийского обстрела была повреждена линия электропередач. В результате почти четыре тысячи абонентов в двух регионах оставались без электроснабжения.

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Отдельно Зеленский отметил интенсивность российских атак управляемыми авиабомбами: только по Сумской области за сутки было применено около 50 таких снарядов.

Президент убежден, что такой систематический характер атак лишь доказывает, что Россия полностью игнорирует дипломатические сигналы. В частности, он вспомнил, что уже скоро пройдет месяц со времени, когда Москва отвергла предложение США о частичном прекращении огня.

"Такой системный и постоянный характер российских ударов однозначно свидетельствует, что в Москве пренебрегают дипломатические усилия партнеров. Даже частичного прекращения огня Путин не хочет обеспечить. Нужно новое и ощутимое давление на Россию, чтобы поставить эту войну на курс к завершению", — подытожил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский призвал партнеров усилить санкционное давление на Россию.

Президент США Дональд Трамп высказался относительно процесса перемирия между Украиной и Россией.

А вице-премьер США Джей Ди Вэнс заявил, что, по его мнению, между Россией и Украиной действует "энергетическое перемирие".