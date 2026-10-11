Зеленський закликав не звинувачувати Україну в продовженні війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський закликав не перекладати відповідальність за продовження війни на Україну. За його словами, зупинити російського диктатора Володимира Путіна складніше, ніж тиснути на українців.

Про це Володимир Зеленський заявив в інтервʼю ABC News, передає Новини.LIVE.

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Тиск на Україну та продовження війни

Зеленський наголосив, що ті, хто тисне на Україну, не може знайти спосіб зупинити російського диктатора.

"Тому що зупинити Путіна складніше, ніж чинити тиск на інших. Тому що простіше говорити про кризу і пов’язувати її з Україною", — зазначив він.

За його словами, ціни зростають через війну на Близькому Сході та блокування морських шляхів.

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"Усі це розуміють. І якщо ми хочемо чесно розмовляти з людьми, якщо хочемо бути чіткими, якщо хочемо відкрито спілкуватися зі своїми народами, ми маємо зупинитися. Тобто ці люди мають почути правду. Не грайтеся з людьми", — додав Зеленський.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, Україна готова до енергетичного перемирʼя. Водночас Росія не відчуває реального тиску та прагне до продовження війни.

Згодом лідер США Дональд Трамп повідомив, що Україна та Росія домовилися негайно припинити удари по енергетичній інфраструктурі. Він не пояснив, як довго діятиме перемир’я та які умови. Зеленський вже відреагував та заявив, що енергетичне перемир'я для нього стало новиною. Однак глава держави наголосив, що Україна готова погодитися, якщо на це піде й російська сторона.