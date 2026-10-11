Зеленский призвал не обвинять Украину в продолжении войны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не возлагать ответственность за продолжение войны на Украину. По его словам, остановить российского диктатора Владимира Путина сложнее, чем оказывать давление на украинцев.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью ABC News, передает Новини.LIVE.

Реклама

Давление на Украину и продолжение войны

Зеленский подчеркнул, что те, кто оказывает давление на Украину, не могут найти способ остановить российского диктатора.

"Потому что остановить Путина сложнее, чем оказывать давление на других. Потому что проще говорить о кризисе и связывать его с Украиной", — отметил он.

По его словам, цены растут из-за войны на Ближнем Востоке и блокировки морских путей.

Читайте также:

"Все это понимают. И если мы хотим честно разговаривать с людьми, если хотим быть четкими, если хотим открыто общаться со своими народами, мы должны остановиться. То есть эти люди должны услышать правду. Не играйте с людьми", — добавил Зеленский.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского, Украина готова к энергетическому перемирию. В то же время Россия не испытывает реального давления и стремится к продолжению войны.

Впоследствии лидер США Дональд Трамп сообщил, что Украина и Россия договорились немедленно прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Он не пояснил, как долго будет действовать перемирие и на каких условиях. Зеленский уже отреагировал и заявил, что энергетическое перемирие для него стало новостью. Однако глава государства подчеркнул, что Украина готова согласиться, если на это пойдет и российская сторона.