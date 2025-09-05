Відео
Зеленський та Кошта взяли участь в Конгресі місцевих влад

Зеленський та Кошта взяли участь в Конгресі місцевих влад

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 16:27
Зеленський взяв участь в Конгресі місцевих та регіональних влад
Голова Європейської ради Антоніу Кошта та Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У п'ятницю, 5 вересня, Президент України Володимир Зеленський взяв участь разом з головою Європейської ради Антоніу Коштою в Конгресі місцевих та регіональних влад. Зауважимо, що перед цим між лідерами відбулася розмова.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Читайте також:

Участь Зеленського та Кошти в Конгресі місцевих та регіональних влад

"Взяв участь разом з Антоніу Коштою в Конгресі місцевих та регіональних влад. Також із нами сьогодні пані міністр закордонних справ Швеції.

Хочу подякувати всім нашим друзям у Європі, в інших частинах світу, які бувають в Україні, які відвідують наші регіони й бачать, що реально робить Росія та наскільки важливо зберігати підтримку України на достатньому рівні. Саме достатній рівень підтримки України забезпечує один з елементів тиску на Росію", — зазначив Зеленський.

А також наголосив, що другий елемент тиску — це санкції проти Росії.

"Разом працюємо над обома цими елементами. Прошу всіх вас – кожну громаду, кожного лідера громади — бути активними в цьому на своєму рівні та в контактах із партнерами. Завжди, будь ласка, просувайте необхідність далі допомагати", — закликав український лідер.

Водночас він додав, що кожен бачить, що Росія не припиняє атак.

Зеленський зазначив, що кожен бачить, що наслідки російських ударів тяжкі передусім для наших звичайних міст, сіл, для українських цивільних.

"Європа так влаштована, що голоси громад часто мають значення не менше, ніж голоси держав. Тому важливо, щоб громади були активними", — резюмував президент.

Раніше ми розповідали про деталі зустрічі Зеленського з президентом Європейської ради Антоніу Коштою 5 вересня в Ужгороді.

Також ми інформували, що Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на шляху до Ужгорода зустрівся з Антоніу Коштою, який якраз повертався з України.

Володимир Зеленський Україна політики війна в Україні Антоніу Кошта
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
