Зеленский и Кошта приняли участие в Конгрессе местных властей

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 16:27
Зеленский принял участие в Конгрессе местных и региональных властей
Председатель Европейского совета Антониу Кошта и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В пятницу, 5 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский принял участие вместе с председателем Европейского совета Антониу Коштой в Конгрессе местных и региональных властей. Заметим, что перед этим между лидерами состоялся разговор.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Участие Зеленского и Кошты в Конгрессе местных и региональных властей

"Принял участие вместе с Антониу Коштой в Конгрессе местных и региональных властей. Также с нами сегодня госпожа министр иностранных дел Швеции.

Хочу поблагодарить всех наших друзей в Европе, в других частях мира, которые бывают в Украине, которые посещают наши регионы и видят, что реально делает Россия и насколько важно сохранять поддержку Украины на достаточном уровне. Именно достаточный уровень поддержки Украины обеспечивает один из элементов давления на Россию", — отметил Зеленский.

А также подчеркнул, что второй элемент давления — это санкции против России.

"Вместе работаем над обоими этими элементами. Прошу всех вас — каждую громаду, каждого лидера громады — быть активными в этом на своем уровне и в контактах с партнерами. Всегда, пожалуйста, продвигайте необходимость дальше помогать", — призвал украинский лидер.

В то же время он добавил, что каждый видит, что Россия не прекращает атак.

Зеленский отметил, что каждый видит, что последствия российских ударов тяжелые прежде всего для наших обычных городов, сел, для украинских гражданских.

"Европа так устроена, что голоса общин часто имеют значение не меньше, чем голоса государств. Поэтому важно, чтобы общины были активными", — резюмировал президент.

Ранее мы рассказывали о деталях встречи Зеленского с президентом Европейского совета Антониу Коштой 5 сентября в Ужгороде.

Также мы информировали, что Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пути в Ужгород встретился с Антониу Коштой, который как раз возвращался из Украины.

Владимир Зеленский Украина политики война в Украине Антониу Кошта
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
