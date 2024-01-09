Зеленський та Дуда обговорили гарантії безпеки для України
Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Сторони обговорили внесок Польщі у наданні гарантій безпеки Україні.
Про це голова держави повідомив у своєму блозі в Telegram.
Зеленський провів розмовою з Дудою
В розмові президент подякував Польщі за підтримку України на шляху до вступу в ЄС та НАТО.
"Обговорили забезпечення фінансової та політичної підтримки України з боку Євросоюзу. Крім того, обмінялися думками в контексті наближення Вашингтонського саміту НАТО та очікуваних рішень Альянсу", — пише глава держави.
Також голови обох держав обговорили співпрацю у сфері безпеки з акцентом на головних запитах ЗСУ.
"Я та Анджей переконані, що взаємодія України та Польщі є важливим елементом спільного європейського дому. Майбутнє України та Польщі — у єдності, взаємній підтримці та взаємовигідній співпраці", — заявив Володимир Зеленський та додав, що розмовляли з Дудою і про приєднання Польщі до Спільної декларації G7 про надання безпекових гарантій для України.
Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський підбив підсумки проведення Ставки Верховного головнокомандувача. Також сьогодні голова держави провів розмова з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.
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