Зеленський та Дуда обговорили гарантії безпеки для України

Володимир Зеленський та Анджей Дуда. Фото: Marek Borawski/KPRP

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Сторони обговорили внесок Польщі у наданні гарантій безпеки Україні.

Про це голова держави повідомив у своєму блозі в Telegram.

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В розмові президент подякував Польщі за підтримку України на шляху до вступу в ЄС та НАТО.

"Обговорили забезпечення фінансової та політичної підтримки України з боку Євросоюзу. Крім того, обмінялися думками в контексті наближення Вашингтонського саміту НАТО та очікуваних рішень Альянсу", — пише глава держави.

Допис Зеленського. Джерело: Telegram

Також голови обох держав обговорили співпрацю у сфері безпеки з акцентом на головних запитах ЗСУ.

"Я та Анджей переконані, що взаємодія України та Польщі є важливим елементом спільного європейського дому. Майбутнє України та Польщі — у єдності, взаємній підтримці та взаємовигідній співпраці", — заявив Володимир Зеленський та додав, що розмовляли з Дудою і про приєднання Польщі до Спільної декларації G7 про надання безпекових гарантій для України.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський підбив підсумки проведення Ставки Верховного головнокомандувача. Також сьогодні голова держави провів розмова з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.