Посилення ППО та виробництво зброї — Зеленський підбив підсумки Ставки з головами міністерств

Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів очну Ставку з очільниками Генштабу ЗСУ, Міноборони, Мінстратегпрому і Мінцифри. Посадовці обговорили тему забезпечення зброєю військових на фронті та виробництво нових типів озброєння, зокрема дронів та снарядів.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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За словами президента, під час Ставки було обговорено в деталях постачання снарядів та дронів на передову. А також йшлося про витрати, щоденні потреби та розподіл зброї між підрозділами ЗСУ.

"Систематизували поточні та майбутні контракти, допомогу від партнерів, власне виробництво, зокрема відкриття нових ліній. Робимо все, щоб забезпечити воїнів усім необхідним для виконання завдань", — вказав Зеленський.

Глава держави також зазначив, що спільно з міністерствами він проаналізував російські обстріли та успішну роботу Повітряних сил. На Ставці було розплановано подальші кроки для посилення засобів ППО для захисту міст, громад, підприємств та об’єктів критичної інфраструктури.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, західні системи протиповітряної оборони та ракет залишаються вирішальними для України, оскільки російські сили намагаються адаптуватися до поточних можливостей ППО нашої держави. Це також важливо ще й з огляду на спроби України розвивати свій власний оборонно-промисловий комплекс.

Додамо, Володимир Зеленський показав світлини українських захисників, які боронять нашу землю. За його словами, якби український народ не був таким сміливим, то наша держава не вистояла б.