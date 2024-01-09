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Усиление ПВО и производство оружия — Зеленский подвел итоги Ставки с главами министерств

9 января 2024 16:18
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Усиление ПВО и производство оружия — Зеленский подвел итоги Ставки с главами министерств
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел очную ставку с главами Генштаба ВСУ, Минобороны, Минстратегпрома и Минцифры. Чиновники обсудили тему обеспечения оружием военных на фронте и производство новых типов вооружения, в частности, дронов и снарядов.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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Ставка Зеленского с главами министерств

По словам президента, во время Ставки были обсуждены в деталях поставки снарядов и дронов на передовую. Речь также шла о расходах, ежедневных потребностях и распределении оружия между подразделениями ВСУ.

"Системизировали текущие и будущие контракты, помощь от партнеров, собственное производство, в частности, открытие новых линий. Делаем все, чтобы обеспечить воинов всем необходимым для выполнения задач", — указал Зеленский.

Глава государства также отметил, что совместно с министерствами он проанализировал российские обстрелы и успешную работу воздушных сил. На Ставке были распланированы дальнейшие шаги по усилению средств ПВО для защиты городов, громад, предприятий и объектов критической инфраструктуры.

Скриншот сообщения Зеленского
Скриншот поста Зеленского

Напомним, западные системы противовоздушной обороны и ракет остаются решающими для Украины, поскольку российские силы пытаются адаптироваться к нынешним возможностям ПВО нашего государства. Это также важно еще и учитывая попытки Украины развивать свой собственный оборонно-промышленный комплекс.

Добавим, Владимир Зеленский показал фотографии украинских защитников, защищающих нашу землю. По его словам, если бы украинский народ не был таким смелым, то наше государство не выстояло бы.

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