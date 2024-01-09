У Швейцарії готуються до приїзду Зеленського, — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня може відвідати Швейцарію та має намір взяти участь у Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Візит залишатиметься непідтвердженим до останнього моменту та залежатиме від ситуації на фронті.

Про це повідомляє Tages-Anzeiger.

Читайте також:

Візит Зеленського до Швейцарії

ЗМІ наголошують, що український президент вже наступного тижня планує візит до столиці Швейцарії — Берна, перед своїм виступом на економічному форумі у Давосі, де він має намір особисто виступити. Форум проходитиме з 15 до 19 січня.

Посилаючись на представників федеральної адміністрації Швейцарії, видання наголошує, що плановий візит Зеленського, швидше за все, залишатиметься непідтвердженим до останнього моменту. Також поїздка залежатиме від ситуації на фронті. Остаточне рішення щодо приїзду Зеленського в Давос і Берн, здається, ще не прийнято.

Журналісти з'ясували, що український президент може зустрітися з федеральним президентом, главою МЗС та міністром оборони.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський визначив учасників делегації щодо гарантій безпеки для України. Зокрема, до цього списку потрапили начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов і голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко.