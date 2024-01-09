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В Швейцарии готовятся к приезду Зеленского, — СМИ

9 января 2024 07:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Швейцарии готовятся к приезду Зеленского, — СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе может посетить Швейцарию и намерен поучаствовать во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Визит будет оставаться неподтвержденным до последнего момента и будет зависеть от ситуации на фронте.

Об этом сообщает Tages-Anzeiger.

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Визит Зеленского в Швейцарию

СМИ отмечают, что украинский президент уже на следующей неделе планирует визит в столицу Швейцарии — Берн, перед своим выступлением на экономическом форуме в Давосе, где он намерен лично выступить. Форум пройдет с 15 по 19 января.

Ссылаясь на представителей федеральной администрации Швейцарии, издание отмечает, что плановый визит Зеленского, скорее всего, будет оставаться неподтвержденным до последнего момента. Также поездка будет зависеть от ситуации на фронте. Окончательное решение о приезде Зеленского в Давос и Берн, похоже, еще не принято.

Журналисты выяснили, что украинский президент может встретиться с федеральным президентом, главой МИД и министром обороны.

Напомним, недавно Владимир Зеленский определил участников делегации по гарантиям безопасности для Украины. В частности, в этот список попали начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов и глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

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