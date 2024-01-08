Зеленський визначив, хто буде вести переговори щодо гарантій безпеки для України
Президент України Володимир Зеленський визначив учасників делегації щодо гарантій безпеки для України. Зокрема, до цього списку потрапили начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов і голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко.
Про це говориться у розпорядженні №2/2024-рп, яке було оприлюднене на офіційному інтернет-представництві Президента.
Переговори про гарантії безпеки
У документі повідомляється про створення делегації України "для участі в переговорах з напрацювання та підготовки дво- і багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами про гарантії безпеки" для Української держави.
Учасниками списку є наступні діячі:
- керівник Офісу Президента, глава делегації Андрій Єрмак;
- начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов;
- заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква;
- міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін;
- посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антон Кориневич;
- голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко;
- голова Служби безпеки України Василь Малюк;
- заступник керівника ОП Роман Машовець;
- заступниця міністра юстиції Ірина Мудра;
- перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк;
- заступник міністра закордонних справ Микола Точицький;
- міністр оборони Рустем Умєров;
- заступник міністра економіки Ігор Фоменко;
- заступник відділу євроатлантичної інтеграції та міжнародної безпеки Департаменту з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Офісу президента Ігор Баранецький;
- директор Департаменту міжнародного оборонного співробітництва МОУ Геннадій Коваленко;
- заступник Керівника Департаменту - завідувач відділу стратегічного аналізу питань національної безпеки та оборони Департаменту з питань національної безпеки та оборони ОПУ Віталій Мартинюк.
Що ще у розпорядженні
Також у розпорядженні вказується дозвіл главі делегації вносити за погодженням із МЗС зміни до складу делегації.
Зокрема Єрмак зможе залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації радників, експертів, технічних працівників.
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