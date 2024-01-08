Зеленський визначив, хто буде вести переговори щодо гарантій безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: пресслужба президента України

Президент України Володимир Зеленський визначив учасників делегації щодо гарантій безпеки для України. Зокрема, до цього списку потрапили начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов і голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко.

Про це говориться у розпорядженні №2/2024-рп, яке було оприлюднене на офіційному інтернет-представництві Президента.

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У документі повідомляється про створення делегації України "для участі в переговорах з напрацювання та підготовки дво- і багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами про гарантії безпеки" для Української держави.

Учасниками списку є наступні діячі:

керівник Офісу Президента, глава делегації Андрій Єрмак ;

; начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов ;

; заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква ;

; міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін ;

; посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антон Кориневич ;

; голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко ;

; голова Служби безпеки України Василь Малюк ;

; заступник керівника ОП Роман Машовець ;

; заступниця міністра юстиції Ірина Мудра ;

; перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк ;

; заступник міністра закордонних справ Микола Точицький ;

; міністр оборони Рустем Умєров ;

; заступник міністра економіки Ігор Фоменко ;

; заступник відділу євроатлантичної інтеграції та міжнародної безпеки Департаменту з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Офісу президента Ігор Баранецький ;

; директор Департаменту міжнародного оборонного співробітництва МОУ Геннадій Коваленко ;

; заступник Керівника Департаменту - завідувач відділу стратегічного аналізу питань національної безпеки та оборони Департаменту з питань національної безпеки та оборони ОПУ Віталій Мартинюк.

Що ще у розпорядженні

Також у розпорядженні вказується дозвіл главі делегації вносити за погодженням із МЗС зміни до складу делегації.

Зокрема Єрмак зможе залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації радників, експертів, технічних працівників.

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Нагадуємо, що Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з Королем Бахрейну Хамадом бін Ісою Аль Халіфою сьогодні, 8 січня. За його словами, така розмова відбулася вперше за всю історію двосторонніх відносин між країнами.