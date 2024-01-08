Зеленський вперше поговорив телефоном з Королем Бахрейну — деталі розмови

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з Королем Бахрейну Хамадом бін Ісою Аль Халіфою сьогодні, 8 січня. За його словами, така розмова відбулася вперше за всю історію двосторонніх відносин між країнами.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

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Глава держави додав, що минулого року голова МЗС Бахрейну Аз-Заяні здійснив свій перший візит до України.

"Сподіваюся, що встановлення контактів на найвищому рівні відкриє нову сторінку в українсько-бахрейнських відносинах", — зазначив президент.

Які питання обговорив Зеленський з Королем Бахрейну

Зазначається, що лідери країн обговорили такі питання:

двосторонню взаємодію,

глобальну продовольчу безпеку,

підтримку Формули миру.

"Подякував за участь представника Бахрейну в попередніх зустрічах радників щодо імплементації Формули миру та запросив на наступну зустріч, яка відбудеться в Давосі. Розповів про зусилля із забезпечення глобальної продовольчої стабільності", — додав Зеленський.

Скриншот допису з Telegram Володимира Зеленського

Нагадаємо, сьогодні, 8 січня, Зеленський провів телефонну розмову з еміром Кувейту шейхом Мешалем Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом. Глава держави подякував Кувейту за підтримку сувернітету та територіальної цілісності України.