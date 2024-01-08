Зеленський вперше поговорив телефоном з Королем Бахрейну — деталі розмови
Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з Королем Бахрейну Хамадом бін Ісою Аль Халіфою сьогодні, 8 січня. За його словами, така розмова відбулася вперше за всю історію двосторонніх відносин між країнами.
Про це він повідомив у своєму Telegram.
Відносини між країнами
Глава держави додав, що минулого року голова МЗС Бахрейну Аз-Заяні здійснив свій перший візит до України.
"Сподіваюся, що встановлення контактів на найвищому рівні відкриє нову сторінку в українсько-бахрейнських відносинах", — зазначив президент.
Які питання обговорив Зеленський з Королем Бахрейну
Зазначається, що лідери країн обговорили такі питання:
- двосторонню взаємодію,
- глобальну продовольчу безпеку,
- підтримку Формули миру.
"Подякував за участь представника Бахрейну в попередніх зустрічах радників щодо імплементації Формули миру та запросив на наступну зустріч, яка відбудеться в Давосі. Розповів про зусилля із забезпечення глобальної продовольчої стабільності", — додав Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні, 8 січня, Зеленський провів телефонну розмову з еміром Кувейту шейхом Мешалем Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом. Глава держави подякував Кувейту за підтримку сувернітету та територіальної цілісності України.
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